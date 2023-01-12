. К чему снятся звезды
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К чему снятся звезды

К чему снятся звезды

Нередко нам снятся сны, никак не связанные с реальностью. Растолковать их важно, чтобы получить ценные подсказки и не упустить новых возможностей. О том, к чему снятся звезды, расскажет сонник.


Каждый сон может стать добрым напутствием или своевременным предупреждением об опасности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с толкованием снов о звездах, чтобы верно истолковывать работу подсознания и быть во всеоружии.


Яркая звезда, увиденная во сне, говорит о заветных мечтах. Сбудутся они или нет — зависит от размера звезды. Чем она крупнее, тем ближе исполнение желания.
Множество тусклых звезды на небе — к сомнительным личностям, знакомство с которыми не приведет к счастью такой сон призывает быть осторожными и не доверять незнакомцам.
Небо, усыпанное маленькими мерцающими звездами — знак опасности. Сновидцу в реальной жизни нельзя полагаться на случай и халатно относиться к своим обязанностям.
Падающая звезда во сне — к несбыточным мечтам или неожиданным поворотам судьбы. Такой сон призывает к осмотрительности и отказу от спонтанных действий.
Звезды кружатся над головой — к добрым переменам. Если во сне нет чувства опасности, то в скором времени удастся избавиться от одиночества.
Яркий звездопад снится к скорому завершению финансовых проблем.
Звезды средь белого дня — к опасностям. Сновидцу в реальной жизни нельзя давать обещаний, выполнить которые в срок не получится. В противном случае его ждут проблемы.
Поймать звезду — к долгожданному освобождению от бед и проблем. Если звезда жжется, то в реальной жизни нельзя доверять своих планов посторонним людям.
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По материалам: dailyhoro.ru

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