. Как обезопасить себя от кредитов мошенников
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Как обезопасить себя от кредитов мошенников

Как обезопасить себя от кредитов мошенников
Специалист дал советы, как избавиться от кредитов, которые вы не брали и не допустить этого. Известно немало историй, когда граждане случайно узнавали о наличии у них кредитов, которых они на самом деле не брали. Как можно обезопасить себя от подобных действий злоумышленников, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По словам эксперта, в нашем мире никто не гарантирует полную конфиденциальность и 100-процентную защиту личных данных. Поэтому риск есть, но его можно свести к минимуму. «Во-первых, не стоит отправлять по почте, через мессенджеры фотографии своих документов. Во-вторых, надо знать и четко понимать, кому вы предоставляете свои персональные данные»,  — сказал юрист.  Гусятников отметил, что обычно кредиты на чужое имя не берут в крупных банках. Там сложная система и, чтобы ее обмануть, требуются серьезные затраты сил, времени, денег. А вот с микрофинансовыми организациями (МФО) все проще. Там часто для получения займа требуется копия паспорта и контактный номер телефона, причем любой. Есть такие МФО, которые при выдаче денег в долг просят селфи с паспортом, но это скорее исключение, чем правило. Таким образом, выходит, что кто угодно может оформить кредит на любого, имея только паспортные данные. Если подобное случилось, нужно бороться. «Если вам стало известно о том, что на ваше имя оформлен кредит, и вы этого не делали, надо обращаться не в полицию, как многие думают, а в суд. Полиция в данном случае бессильна, так как речь идет о гражданско-правовых отношениях, а мошенников они вряд ли смогут отыскать»,— заявил эксперт, его слова привело агенство «Прайм». По мнению специалиста, в суде необходимо требовать, чтобы договор с кредитной организацией признали недействительным. И в качестве доказательств предъявить чужой номер телефона и счет для перечисления денег, который вам не принадлежит. Гусятников подчеркнул, что дело это простое, поэтому можно выступить в суде самостоятельно, не привлекая специалистов.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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