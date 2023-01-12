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Как защитить четвероногих любимцев зимой

Как защитить четвероногих любимцев зимой
Специалист дал советы, как спасти питомцев зимой. Зимой многие собаки поджимают лапы, — ходить по химическим реагентам и смеси соли с песком им не нравится. А еще это довольно опасно, так как может привести к воспалению. Как защитить питомцев, рассказали специалисты издания «Ветеринария и жизнь». По словам врача Брянской ветклиники Ольги Михейчиковой, смесь снега, песка и соли попадает между подушечками на лапах, царапает нежную кожу, в результате чего появляются трещины, которые могут воспалиться. А если в эти раны попадут химические реагенты, то ситуация обычно усугубляется. Помочь животному на прогулке могут два средства — собакохилы и воск. «Если температура за окном выше нуля, а на тротуарах смесь из снега, грязи и реагента, лучший вариант защиты — одноразовые собахилы», — сказала доктор. Ее слова привело РИА «Новости». Это что-то вроде носочков для собак, только их делают из прочного и эластичного материала. Размеры есть разные, подбирать необходимо под конкретного питомца. Но не всякий зверь позволит на себя такое надеть. Если животное против, ему в собахилах неудобно, можно попробовать другой способ — воск, отметила ветеринар. Средство покрывает лапы плотным, а главное водонепроницаемым слоем и защищает от всей той гадости, что лежит на дорогах. Воск можно наносить один раз в два дня, и этого будет достаточно. В продаже также имеются специальные кремы. Михейчикова советует делать выбор в пользу тех, где в составе есть воск, парафин или вазелин. Но нужно иметь в виду, что крем следует наносить каждый раз непосредственно перед прогулкой. В противном случае средство не будет эффективным. Если же собака все же получила на прогулке химический ожог, то следует сразу обратиться к специалисту. О проблеме, как правило, свидетельствуют поджимания лап, болезненные ощущения при надавливании, отек и повышение температуры в месте повреждения. Иногда травмы случаются из-за ледяных комочков, которые рассекают ткани кожи. С такими ранами также следует сразу обращаться в ветеринарную клинику, чтобы они не загноились и не привели к сепсису. Ранее кинолог Владимир Голубев назвал пять главных ошибок в воспитании собаки. Одной из самых важных и критических эксперт считает наказание животного за его естественные проявления, даже если они вам не по душе.  
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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