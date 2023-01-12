. Каким знакам зодиака женского пола чаще всего изменяют мужчины

Астролог Полина Коваленко назвала трех представителей зодиакального круга, которым не везет в отношениях. Речь идет о слабом поле, которому чаще всего изменяют мужья. Именно поэтому им не стоит терять бдительности в отношениях.

Женщинам каких знаков зодиака чаще всего изменяют мужчины

Рак

По мнению астролога Полины Коваленко и ее коллег, представительницы слабого пола, которые родились под знаком зодиака Рак, сами виноваты в том, что их партнеры им изменяют. женщины отличаются своей неуверенностью, а это очень хорошо чувствует мужской пол. Порой представительницы данного знака кажутся слишком отстраненными от реальности, их частенько называют странными.





Мужчины чувствуют все слабые стороны своей второй половинкой, поэтому стараются на стороне отыскать себе страстную женщину. Они кидаются в омут с головой, забывая о том, что дома их ждут преданные Раки.

Дева

Несмотря на то, что представительницы знака Девы очень страстные натуры, порой этого недостаточно, чтобы удержать рядом своего возлюбленного. Девушки, родившиеся под этим знаком, не умеют распределять свое внимание между теми людьми, которые для них важны. Именно поэтому Девы частенько “разрываются” между работой, семьей и друзьями.





Порой представительницы данного зодиакального созвездия делают неправильный выбор, например, вместо того, чтобы побыть наедине со своим партнером, они начинают уделять время рабочим вопросам. В результате возлюбленным Дев ничего не остается, как искать утешения у других женщин. Если представительницы знака хотят удержать своего партнера, то надо научиться расставлять приоритеты.

Рыбы

Рыбы преданы своим вторым половинкам и души в них не чают. Но порой этого недостаточно для крепких семейных отношений. Часто мужчин не устраивают их возлюбленные Рыбы в постели. Это связано с тем, что представительницы данного знака игнорируют свою сексуальность. Они больше сосредоточены на своей работе или хобби.





В результате такое поведение не нравится мужчинам и они понимают, что надо искать другие отношения. Им хочется страсти и объятий, поэтому Рыбам тоже часто изменяют. Чтобы удержать возле себя вторую половинку, надо время от времени напоминать себе о том, что вы женщина, при этом страстная и сексуальная. Ваше поведение явно понравится супругу.