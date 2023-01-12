. Кети Топурия растрогала милыми кадрами с подросшим сыном Адамом
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Кети Топурия растрогала милыми кадрами с подросшим сыном Адамом

Кети Топурия растрогала милыми кадрами с подросшим сыном Адамом
Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия отдыхает с семьей на Бали. Кети Топурия уже давно строит карьеру на сцене. Она прославилась, когда стала солисткой  группы «А’Студио». Певица успела также построить семью. Она счастлива в браке с Львом Деньговым, которому подарила сына Адама. Скоро малышу исполнится два года. А от первого брака у звезды растет дочка Оливия. Недавно Топурия отправилась в отпуск. Она проводит время на Бали с семьей. На днях певица в мини-юбке прогулялась по острову. Как оказалось, она наслаждается теплой погодой с детьми.
11 января артистка засняла своего подросшего сына. На фото Кети в платье цвета хаки обнимает Адама, который смотрел на маму.
«Бесконечная любовь», – написала звезда. Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, каким большим стал мальчик. «Как вы загорели», «Ой, какой уже большой», «Это так трогательно», «Очень милый мальчик», «Счастливая мамочка», «Адам такой сладкий», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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