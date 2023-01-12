. Когда восстановится озоновый слой земли
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Когда восстановится озоновый слой земли

Когда восстановится озоновый слой земли
Ученые сделали прогнозы по восстановлению озонового слоя. Озоновый слой Земли активно восстанавливается. Такие выводы следуют из доклада международной группы ученых, чья деятельность поддерживается ООН. Причем, дольше всего придется ждать восстановления озона над Антарктидой. Но там и потери были велики. Исследователи отметили, что озоновый слой начал восстанавливаться после того, как удалось минимизировать выбросы хролфторуглеводов. Это соединение особенно губительно воздействовало на озоносферу. Основным источником загрязнения были фабрики на северо-востоке Китая. За четыре года удалось достичь значительного прогресса. Если так пойдет и дальше, то в ближайшем будущем можно рассчитывать на полное восстановление. «Согласно последнему четырехлетнему отчету, восстановление озона идет по графику — это фантастическая новость», — процитировал слова исполнительного секретаря Секретариата по озону программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде Мэг Секи «Интерфакс». В докладе есть приблизительные прогнозы. Так, если решение о сокращении выбросов хролфторуглеводов останется в силе для всех стран, то защитный щит всего живого от ультрафиолета придет в порядок над всей Землей к 2040 году. У полюсов процесс будет более длительным: в Арктике озоновые дыры пропадут к 2045 году, а в Антарктиде — не раньше 2066 года. Действия, направленные на восстановление озонового слоя Земли, начали предприниматься в 1987 году. Двумя годами ранее над Антарктидой была обнаружена озоновая дыра более тысячи километров в диаметре. Заинтересованные страны подписали Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, и взяли на себя обязательства ограничить производство и выбросы вредных веществ.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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