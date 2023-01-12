. Ксения Бородина жутко поправилась в Таиланде

Ведущая Ксения Бородина вернулась из отпуска с огромным животом. Фанаты телеведущей заподозрили, что ведущая скрывает от них новость о третьей беременности. В Сети обсуждают округлившиеся формы телезвезды, вернувшейся на днях из отпуска в Таиланде. Сама знаменитость не осталась в стороне и оперативно отреагировала на разговоры о своем интересном положении. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» подтвердила, что действительно за время каникул немного расслабилась и потеряла контроль над весом. Она поправилась и стала обладательницей «поплывшей» талии. Впрочем, это еще ни о чем не говорит.На полученный вопрос о будущих родах Бородина ответила с юмором. Она опубликовала кадр, на котором в фотошопе подрисовала себе большой живот, и обратилась к поклонникам: «Я, конечно, чуток поправилась, но это не повод меня на роды отправлять!» Стоит отметить, что Бородина провела новогодние каникулы с родными: мамой и детьми. Неподалеку от отеля, где арендовала виллу ведущая, в то же время отдыхал её бывший муж Курбан Омаров и его молоденькая избранница. Поклонники переживали, что Ксения может случайно встретиться с влюбленной парочкой на пляже и закатить грандиозный скандал. К счастью, обошлось без этого.