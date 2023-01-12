. Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
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Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич

Ксения Собчак - хабалка с рынка, выпалила Ида Галич
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не хорошо потупила с Идой Галич.   Прошло три года с того момента, как Ида Галич появилась в программе Ксении Собчак. Позже брюнетка призналась, что работа с журналисткой далась ей непросто. 32-летняя Ида откровенничала, что ей трудно было справиться с давлением со стороны Ксении и ее команды. К тому же тогда она была на последних сроках беременности. «Мочила меня, я выстояла жесткий прессинг ее и ее редакторов. Всех победила», — говорила она в интервью Надежде Стрелец. Похоже, блогерша периодически вспоминает негативный опыт и негодует. «Не знаю, как у вас, а для меня абсолютно классический сюжет: ночью в 23:53 крутить в голове какую-нибудь дурацкую историю, когда меня кто-то задел или обидел словом своим вонючим…
Лежать, мусолить эту тему и наконец родить подобающий ответ. Спустя три года! Я переворачиваюсь с боку на бок и громко выдыхаю что-то в стиле: «А ты не ведущая, ты хабалка с рынка, тебе вместо микрофона надо орало в руки дать, чтоб ты про «родных» Дольче и Габбану рассказывала!» — возмущается она. «И вроде все уже отболело, и я в прекрасной эмоциональной фазе, но как была десятиклассницей, которая спустя два года колкие ответы химичке на ее замечания придумывала, так и осталась! Когда это закончится? Когда я сразу начну находить ответы?!» — добавила Галич. Подписчики Иды подбодрили ее и посоветовали отпустить ситуацию. «Вы хорошая! Не парьтесь по этим мелочам»; «Такая же проблема. Понимаю»; «Идочка, вы уже всем все ответили! Спокойно надо спать», — пишут ей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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