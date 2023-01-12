. Леонид Агутин с женой поделили имущество

Скандальный блогер высказался о разводе певца Леонида Агутина. В прошлом году Леонид Агутин и Анжелика Варум стали предметом всеобщего обсуждения из-за слухов об их разводе. Повод дала сама певица, которая перестала появляться на публике и выходить в свет вместе с супругом. Музыкант же в одиночку отбивался от наплыва скандальных сплетен и вынужден был оправдываться за любую выходившую у него грустную песню, поскольку в ней тут же начинали искать намеки на разрыв с Варум. И вот перед Новым годом звездная пара неожиданно посетила отчетный концерт учащихся в Академии Николая Агутина. Они сидели рядом в зрительном зале, мило общались и с улыбками позировали перед камерами. Однако идиллия в отношения певцов убедила не всех. Блогер Рустам Солнцев принялся утверждать, что проблемы артистов никуда не делись, а их развод вполне может быть решенным делом, причем если они и разойдутся, то полюбовно, заранее обсудив все детали раздела совместно нажитого имущества.«Я помню, как Агутин был пойман на глубоких поцелуях с какой-то женщиной. Были сделаны фотографии и вынесены на обложки, и это несмотря на действующий брак. Если они разойдутся, то вот это — ей, а это — ему. Тут так, а тут этак. Все! Только так!», — заявил блогер в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду». Напомним, Солцев вспомнил случай, который едва не стоил Агутину репутации и брака. Тогда артист так весело проводил время на кинофестивале, что случайно оказался в объятиях красотки, причем Варум в это время спала в номере отеля, потому что покинула мероприятие чуть раньше. Наутро фотографии целующегося с девушкой артиста были повсюду, а Анжелика спешно улетела домой.