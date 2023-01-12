. "Лидер России" Артур Латыпов предложил снять кино о лауреатах премии "Горячее сердце"

Суперфиналист конкурса управленцев "Лидеры России" Артур Латыпов считает необходимым популяризировать настоящих героев Отечества – лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Для этого он предложил снять о них кино.

По инициативе директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артура Латыпова в регионе запустят съемки серии документальных фильмов о юных героях.

Участниками шести фильмов станут дети из ХМАО и новых регионов РФ. К съемкам приступят весной 2023 года. Проект "Молодая гвардия" реализуется при поддержке Института развития интернета.

Продюсер проекта Николай Табашников рассказал, что главная цель – создать интересные телевизионные истории, но при этом уйти от морализации и агитации.

Сам автор идеи отметил, что лауреаты "Горячего сердца" очень скромные ребята, которые не любят публичности, потому что такие поступки для них не героизм, а норма.

"Спасти человека из огня, мужественно справляться с тяжелыми проблемами со здоровьем, прийти на помощь утопающему человеку… Они считают, что так на их месте поступил бы любой другой человек. И вот это заставляет задуматься, а что в такой же сложной или критической ситуации сделал бы ты?" – отметил Латыпов.

Популяризацией героев "Горячего сердца" Латыпов занялся в 2022 году вместе с победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов Мариной Семеновых из Самары, для которой он стал наставником во время участия в конкурсе "Лидеры России". Они придумали и вместе с дизайнерами ХМАО воплотили идею создания коллекции одежды для детей и молодежи "Юные герои Отечества".

"С помощью искусства мы попытались приблизить к людям такие традиционные для российского общества ценности, как доброта, милосердие, героизм, патриотизм. Очень важно рассказать российским детям, что истинные герои – не Бэтмен, человек Паук или капитан Америка, а твои же сверстники, которые живут рядом и в своей повседневной жизни преодолевают невероятные трудности и спасают людей", – считает Латыпов.