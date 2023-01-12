. Литва отправит Украине зенитные пушки Bofors L70, разработанные в 1940-х годах
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Литва отправит Украине зенитные пушки Bofors L70, разработанные в 1940-х годах

Литва отправит Украине зенитные пушки Bofors L70, разработанные в 1940-х годах

Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение поставить киевскому режиму зенитные пушки Bofors L70, которые были разработаны в 1940-х годах. Литовский лидер назвал это "хорошей новостью" для Украины.

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем зенитные установки".

Науседа не уточнил, сколько именно единиц Bofors L70 будет передано Киеву. Науседа встретился 11 января во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой. Перед этим Дуда объявил, что Варшава передаст Киеву танки Leopard в рамках международной коалиции. Политики подписали совместную декларацию о продолжении военной, технической и гуманитарной помощи Украине.


Также Вильнюс выступил с призывом к Южной Корее присоединиться к поставкам оружия Киеву.

Зенитная автопушка Bofors L70 разработана в Швеции на основе Bofors L60 (серийное производство - с 1932 года), которая активно применялась разными странами в годы Второй мировой войны. Первые образцы модели L70 были готовы к 1941 году, а серийное производство стартовало в 1951-м.

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По материалам: uposters.ru

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