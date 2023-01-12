. Минобороны РФ: в ДНР российские военные уничтожили две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион»

Сергей Шойгу назначил командующим войсками СВО генерала армии Валерия Герасимова

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В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское ЛНР уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесли поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское ДНР, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Кроме того, в районах населенного пункта Кузьмино ЛНР и Серебрянского лесничества ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска освободили населенный пункт Подгородное ДНР. Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам украинских войск. Штурмовые отряды ведут бой в городе. В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожили до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка ДНР уничтожили до 25 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 113 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Котовка Харьковской области, артиллерийскую систему М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка ДНР, две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе населенного пункта Райгородок ДНР, буксируемую гаубицу Д-20 в районе населенного пункта Колодези ДНР, две гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Победа ДНР, самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе населенного пункта Павловка ДНР.

Кроме того, в районе города Артемовск и города Дзержинск ДНР уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр ДНР сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в воздухе два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Павловка ДНР и Кременная ЛНР.

Перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево ДНР и Картамышево ЛНР. В районе населенного пункта Брянка ЛНР сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.