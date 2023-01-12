. На Глазковском мосту в Иркутске загорелся пассажирский автобус ПАЗ
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На Глазковском мосту в Иркутске загорелся пассажирский автобус ПАЗ

12 января в Иркутске загорелся пассажирский автобус ПАЗ на Глазковском мосту, следовавший по маршруту №30. Как рассказали журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел в моторном отсеке автобуса.

Пассажиры автобуса эвакуировались, пострадавших нет. Огонь до прибытия пожарных потушили водитель автобуса и проезжающие мимо автолюбители. ПАЗ отбуксировали в безопасное место, работают дознаватели МЧС.

Прокуратура Ленинского района Иркутска проводит проверку в связи с пожаром. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.


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По материалам: irk

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