. На Глазковском мосту в Иркутске загорелся пассажирский автобус ПАЗ

12 января в Иркутске загорелся пассажирский автобус ПАЗ на Глазковском мосту, следовавший по маршруту №30. Как рассказали журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел в моторном отсеке автобуса.

Пассажиры автобуса эвакуировались, пострадавших нет. Огонь до прибытия пожарных потушили водитель автобуса и проезжающие мимо автолюбители. ПАЗ отбуксировали в безопасное место, работают дознаватели МЧС.

Прокуратура Ленинского района Иркутска проводит проверку в связи с пожаром. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



