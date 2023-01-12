Настя Ивлеева сделала откровенное признание по поводу личной жизни
Сегодня, 00:00
Ведущая Настя Ивлеева ответила на откровенный вопрос. Телеведущая рассказала, что происходит с ней после участия в ТВ-шоу. Бывшая жена рэпера Элджея — Настя Ивлеева — честно ответила на вопрос поклонников о своем семейном положении в социальных сетях. Напомним, не так давно Настя приняла участие в реалити-шоу по типу «Холостяка» на ТНТ. Проект «Сердце Ивлеевой» помог актрисе отвлечься от развода. Так как Ивлеева была окружена вниманием мужчин, которые пытались стать ее новым бойфрендом.
К слову, шоу законичлось. Победителем стал актер и модель Алексей Зловедов. Молодой человек является бывшим парнем Ивлеевой. Поклонники Насти поинтересовались, встречается ли Настя с победителем шоу: «Что по итогу после шоу «Сердце Ивлеевой»? Сердце свободно? Или впустило любовь?» На это Ивлеева ответила: «Свободно».
По материалам: z-aya