. Настя Ивлеева сделала откровенное признание по поводу личной жизни

Ведущая Настя Ивлеева ответила на откровенный вопрос. Телеведущая рассказала, что происходит с ней после участия в ТВ-шоу. Бывшая жена рэпера Элджея — Настя Ивлеева — честно ответила на вопрос поклонников о своем семейном положении в социальных сетях. Напомним, не так давно Настя приняла участие в реалити-шоу по типу «Холостяка» на ТНТ. Проект «Сердце Ивлеевой» помог актрисе отвлечься от развода. Так как Ивлеева была окружена вниманием мужчин, которые пытались стать ее новым бойфрендом.К слову, шоу законичлось. Победителем стал актер и модель Алексей Зловедов. Молодой человек является бывшим парнем Ивлеевой. Поклонники Насти поинтересовались, встречается ли Настя с победителем шоу: «Что по итогу после шоу «Сердце Ивлеевой»? Сердце свободно? Или впустило любовь?» На это Ивлеева ответила: «Свободно».