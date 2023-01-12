. Настоящий экзамен: эксперты ЭИСИ подвели итоги работы губернаторов "новой волны" в 2022 году

Эксперты ЭИСИ назвали 2022 год настоящим экзаменом для губернаторов "новой волны", отметив, что в этот период главам регионов пришлось работать в условиях внешних вызовов.

После введения против России западных санкций Владимир Путин наделил глав регионов набором дополнительных полномочий. Президент подчеркнул, что это позволит "принимать гибкие и оперативные решения по поддержке граждан, экономики и социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах". В рамках полученных полномочий губернаторы инициировали пакеты мер поддержки промышленных предприятий и бизнеса.

Например, в Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса ключевые производства региона поддержали за счет субсидий на возмещение затрат и госгарантий по кредитам или облигационным займам. Кроме того, была введена новая форма поддержки предприятий — право на использование инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин объявил о беспрецедентном объеме помощи малому и среднему бизнесу. Среди мер поддержки — предоставление на период 2022 года налоговых каникул, снижение ставок УСН, выделение субсидий на поддержку занятости для предприятий наиболее сильно пострадавших отраслей, введение налоговых льгот для социальных предпринимателей по УСН, направление около 1 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Ярославской области, которую возглавляет губернатор Михаил Евраев, разработали меру поддержки предприятий в форме льготных кредитов и займов на пополнение оборотных средств. Максимальный размер помощи — 5 млн рублей, ставка — 5%, а срок предоставления — до 1 года. Для обеспечения промышленности кредитными средствами получено более 50 млн рублей из федерального бюджета.

В фокусе пристального внимания главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева — поддержка IT-сектора. По его инициативе в регионе снизили налоги для IT-компаний. Зайцев поручил разработать законопроект, предусматривающий установление пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для данной категории предпринимателей.

Адресная поддержка перспективных предприятий реализована в Тамбовской области. После введения санкций глава региона Максим Егоров принял решение о поддержке высокотехнологичного регионального предприятия "Тамбовгальванотехника имени С. И. Лившица" (ТАГАТ). Заводу была перечислена субсидия в размере 13,8 млн рублей, совместно с Минпромторгом были приняты меры для загрузки завода новыми заказами.

Помимо этого, в 2022 году губернаторы в рамках курса на импортозамещение стимулировали открытие в регионах новых промышленных предприятий.

Так, на фоне санкций в Забайкальском крае начал работу завод железобетонных изделий, который производит высококачественные изделия для строительства массового жилья. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что новое производство позволит увеличить объемы строительства и снизить себестоимость строительно-монтажных работ.

Развитие регионального агропромышленного сектора в условиях санкций поддержал губернатор Амурской области Василий Орлов. В рамках инвестиционного проекта при региональной поддержке на молочной ферме "Амурский партизан" началось строительство коровника на 600 мест, родильного отделения на 100 животных, профилактория на 25 голов и помещения для содержания молодняка на 340 телят. Стоимость проекта составила порядка 1,7 млрд рублей.

Завод из Калининградской области "Балтийская звезда" наладил производство рам и вилок для велосипедов. Это позволило предприятию отказаться от импорта ключевых комплектующих для выпуска велосипедов. Глава региона Антон Алиханов проявил внимательное отношение к потребностям представителей региональной промышленности.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына выразила убежденность, что в 2022 году губернаторы "новой волны" продемонстрировали способность находить оптимальную точку баланса между регулярными и ситуативными управленческими практиками.

"С одной стороны, контекст внешних вызовов обязывал региональные власти ставить в фокус политики реагирование на чрезвычайные ситуации. С другой стороны, этот контекст не нивелировал, а только усилил внимание к регулярной поддержке жителей, к улучшению социально-экономического климата в субъектах страны. Все это свидетельствует, на мой взгляд, об управленческом мастерстве обновленного губернаторского корпуса, который оказался готовым в условиях турбулентности грамотно расставлять приоритеты", — подчеркнула эксперт.