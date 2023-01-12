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Названы условия начала Третьей мировой войны

Названы условия начала Третьей мировой войныВоенный политолог Перенджиев заявил об отсутствии стремления у Запада к Третьей мировой СюжетРоссия и НАТО:

Конфликт приобретает признаки мировой войны, когда в него оказываются вовлечены более 50 процентов государств. Причем, не по отдельности, а блоками. На данный момент, в рамках украинского конфликта, такой тенденции не наблюдается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.



Признаки мировой войны

«Во время мировой войны воюют не против одного конкретного государства, идет противостояние блоков, в которые включены 50 процентов или более государств. Вот тогда появляются черты, оттенки мирового конфликта. Пока, как нам кажется, ни одна страна не заинтересована в таком варианте развития событий. Причем, речь не только о России, но даже и о НАТО, США, вовлеченных в конфликт», — отметил политолог.

Перенджиев считает, что страны Запада, несмотря на опосредованное участие в украинском конфликте, стараются его удержать, сохранить локальный характер.



Условия Третьей мировой

Собеседник «Ленты.ру» допустил, что решающим в этом вопросе стало бы столкновение Китая и Тайваня, которое потенциально могло бы перерасти уже в конфликт с США. Впрочем, он обратил внимание на то, что Пекин проявляет сдержанность в этом отношении и не стремится развивать конфликт, даже несмотря на провокации.

«Все пытаются не доходить до той черты, откуда нет возврата. Ведь начало китайско-американского конфликта можно было бы считать условием для приобретение черт именно мировой войны. В таком случае каждой стране придется определить для себя, на чьей она стороне: России и Китая или Запада. Искать компромиссы, так, как многие делают сейчас, уже не получится», — предупредил Перенджиев.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. Такое заявление он сделал во время видеообращения к участникам церемонии вручения голливудской премии «Золотой глобус», передает РИА Новости.

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал Зеленский, отметив, что «это не трилогия».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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