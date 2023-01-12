. Ночью 12 января улицы Иркутска убирало 80 единиц спецтехники

В Иркутске ночью 12 января магистральные улицы очищало 80 единиц спецтехники. Днем работы продолжат. За сутки вывезли 900 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подмели проезжую часть на улицах Розы Люксембург, Трактовая, Олега Кошевого, Олонская, Мира, Новаторов, Сибирских Партизан, Авиастроителей, Жукова, 4-я Железнодорожная, Старокузьмихинская. Тракторные щетки использовали для разметания перекрестков и заездных карманов остановок общественного транспорта. Также очистили тротуары на улицах Чернышевского, Розы Люксембург, Лермонтова, Мелентьева, 2-я Железнодорожная, Ледовского, Нита Романова, Помяловского, Колхозная, Академика Образцова, Мухиной, Академическая, Улан-Баторская, Захарова и Ленина. Провели противогололедную обработку опасных участков дорог и тротуаров.

Специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов» расчищали проезжую часть и сразу вывозили снег на Академическом и Иннокентьевском мостах. Лаповый снегопогрузчик работал на улицах Франк-Каменецкого, Октябрьской Революции. Роторный снегопогрузчик задействовали на улице Сурнова. Кроме того, продолжают убирать парки, скверы и общественные пространства. Управляющие компании расчищают снег на придомовых территориях. Для этого во всех округах задействовали около тысячи дворников.