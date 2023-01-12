. Ночью 12 января улицы Иркутска убирало 80 единиц спецтехники
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ночью 12 января улицы Иркутска убирало 80 единиц спецтехники

Ночью 12 января улицы Иркутска убирало 80 единиц спецтехники

В Иркутске ночью 12 января магистральные улицы очищало 80 единиц спецтехники. Днем работы продолжат. За сутки вывезли 900 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подмели проезжую часть на улицах Розы Люксембург, Трактовая, Олега Кошевого, Олонская, Мира, Новаторов, Сибирских Партизан, Авиастроителей, Жукова, 4-я Железнодорожная, Старокузьмихинская. Тракторные щетки использовали для разметания перекрестков и заездных карманов остановок общественного транспорта. Также очистили тротуары на улицах Чернышевского, Розы Люксембург, Лермонтова, Мелентьева, 2-я Железнодорожная, Ледовского, Нита Романова, Помяловского, Колхозная, Академика Образцова, Мухиной, Академическая, Улан-Баторская, Захарова и Ленина. Провели противогололедную обработку опасных участков дорог и тротуаров.

Специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов» расчищали проезжую часть и сразу вывозили снег на Академическом и Иннокентьевском мостах. Лаповый снегопогрузчик работал на улицах Франк-Каменецкого, Октябрьской Революции. Роторный снегопогрузчик задействовали на улице Сурнова. Кроме того, продолжают убирать парки, скверы и общественные пространства. Управляющие компании расчищают снег на придомовых территориях. Для этого во всех округах задействовали около тысячи дворников.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В России выдвинут бывших участников СВО на выборы
В России выдвинут бывших участников СВО на выборы
Парень показал прописанную ему таблетку и удивил пользователей сети
Парень показал прописанную ему таблетку и удивил пользователей сети
Вышел релизный трейлер ремейка Dead Space — игра станет доступна уже 27 января
Вышел релизный трейлер ремейка Dead Space — игра станет доступна уже
Минобороны РФ: в ДНР российские военные уничтожили две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион»
Минобороны РФ: в ДНР российские военные уничтожили две украинские
Ночью 12 января улицы Иркутска убирало 80 единиц спецтехники
Ночью 12 января улицы Иркутска убирало 80 единиц спецтехники
В Ангарске продолжается разыск мужчины, совершившего преступления в отношении троих детей
В Ангарске продолжается разыск мужчины, совершившего преступления в
Названы условия начала Третьей мировой войны
Названы условия начала Третьей мировой войны
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
В сети высмеяли список правил для женщин из Tinder
В сети высмеяли список правил для женщин из Tinder
За сутки в Иркутске выпало 65% от месячной нормы снега
За сутки в Иркутске выпало 65% от месячной нормы снега
Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили работу нового портала для записи к врачу
Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили работу нового портала
Сергей Шойгу назначил командующим войсками СВО генерала армии Валерия Герасимова
Сергей Шойгу назначил командующим войсками СВО генерала армии Валерия

Топ на сегодня

Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента
Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента
Российская нефть продолжила дешеветь
Российская нефть продолжила дешеветь
В Саянске женщина погибла, выпрыгнув из многоэтажного дома
В Саянске женщина погибла, выпрыгнув из многоэтажного дома
Власти Китая открыли границы страны для туристов
Власти Китая открыли границы страны для туристов
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании

Еще по теме

За сутки 1 января с улиц Иркутска вывезли 300 тонн снега
За сутки 4 января с улиц Иркутска вывезли 1200 тонн снега
С начала января с улиц Иркутска вывезли восемь тысяч тонн снега
За ночь в Иркутске дорожники вывезли 1910 тонн снега