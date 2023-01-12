. Очень вкусный и воздушный: простой рецепт греческого пирога Milopita из яблок

Нежный, мягкий и рассыпающийся во рту веганский пирог Милопита — один из лучших десертов к чаю. Есть большое количество его разновидностей, но чтобы добиться того самого вкуса и рассыпчатости, необходимо использовать немного измененный состав ингредиентов. Мы поделимся простым рецептом того самого греческого пирога Milopita.

Рецепт приготовления греческого веганского пирога Милопита

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого вкуснейшего десерта:

яблоки – 3 штуки;

лимонный сок;

сахар – 90 грамм;

мука – 150 грамм;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

миндаль и грецкие орехи – 60 грамм;

корица – 1 чайная ложка;

немного соли;

подсолнечное масло – 100 миллилитров;

семена льна – 1 чайная ложка;

молоко – 90 миллилитров;

ванильный сахар – 1 чайная ложка;

40 грамм дробленых орехов и 2 столовые ложки сахара для присыпки.





Чтобы приготовить этот пирог, необходимо:

Промыть под проточной водой яблоки, просушить и почистить. Затем их необходимо тонко нарезать. Яблоки нужно переложить в отдельную емкость, добавить немного лимонного сока, чтобы они не потемнели, сахара и все тщательно перемешать. Полученной смеси необходимо дать настояться, около 10-15 минут. После пройденного времени в эту же емкость стоит добавить муку, крицу, орехи, разрыхлитель, соль и тщательно перемешать. Затем нужно влить жидкие ингредиенты и хорошо вымесить полученную смесь. Теперь необходимо приготовить форму, в которой будет запекаться тесто. Присыпать почти готовый пирог сахаром, дроблеными орехами и поставить в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Если после 40 минут тесто будет сырое, то его необходимо накрыть фольгой и выпекать до полной готовности.

Этот рецепт приготовления греческого пирога довольно простой, но он получится очень вкусным и нежным, если придерживаться всех правил и пропорций.