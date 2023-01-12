. Очень вкусный и воздушный: простой рецепт греческого пирога Milopita из яблок
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Очень вкусный и воздушный: простой рецепт греческого пирога Milopita из яблок

Очень вкусный и воздушный: простой рецепт греческого пирога Milopita из яблок

Нежный, мягкий и рассыпающийся во рту веганский пирог Милопита — один из лучших десертов к чаю. Есть большое количество его разновидностей, но чтобы добиться того самого вкуса и рассыпчатости, необходимо использовать немного измененный состав ингредиентов. Мы поделимся простым рецептом того самого греческого пирога Milopita.

Рецепт приготовления греческого веганского пирога Милопита

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого вкуснейшего десерта:

  • яблоки – 3 штуки;
  • лимонный сок;
  • сахар – 90 грамм;
  • мука – 150 грамм;
  • разрыхлитель – 1 чайная ложка;
  • миндаль и грецкие орехи – 60 грамм;
  • корица – 1 чайная ложка;
  • немного соли;
  • подсолнечное масло – 100 миллилитров;
  • семена льна – 1 чайная ложка;
  • молоко – 90 миллилитров;
  • ванильный сахар – 1 чайная ложка;
  • 40 грамм дробленых орехов и 2 столовые ложки сахара для присыпки.


Чтобы приготовить этот пирог, необходимо:

Промыть под проточной водой яблоки, просушить и почистить. Затем их необходимо тонко нарезать. Яблоки нужно переложить в отдельную емкость, добавить немного лимонного сока, чтобы они не потемнели, сахара и все тщательно перемешать. Полученной смеси необходимо дать настояться, около 10-15 минут. После пройденного времени в эту же емкость стоит добавить муку, крицу, орехи, разрыхлитель, соль и тщательно перемешать. Затем нужно влить жидкие ингредиенты и хорошо вымесить полученную смесь. Теперь необходимо приготовить форму, в которой будет запекаться тесто. Присыпать почти готовый пирог сахаром, дроблеными орехами и поставить в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Если после 40 минут тесто будет сырое, то его необходимо накрыть фольгой и выпекать до полной готовности.

Этот рецепт приготовления греческого пирога довольно простой, но он получится очень вкусным и нежным, если придерживаться всех правил и пропорций.

# Общество
По материалам: rsute

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