. Ольга Орлова готова заплатить тем, кто докажет, что она не беременна
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Ольга Орлова готова заплатить тем, кто докажет, что она не беременна

Ольга Орлова готова заплатить тем, кто докажет, что она не беременна
Беременная Ольга Орлова готова раскошелиться на миллионы. Артистке следует сохранять спокойствие ради здоровья будущего ребенка, но в условиях продолжающейся травли в Сети ей не удается в полной мере насладиться прекрасным периодом ожидания чуда. Ведущую шоу «Дом-2» атакуют хейтеры, которые отказываются верить, что она сама вынашивает ребенка. Орлова показала скриншоты сообщений, которые она получает каждый день от тех, кто подозревает её в обмане. В них женщины обвиняют её в ношении накладного живота. Мол, будущего ребенка на самом деле будет рожать суррогатная мама, но 45-летней телезвезде стыдно в этом признаться. Несчастная будущая мама сначала опешила от количества «злости и яда» в комментариях недоброжелателей, но потом придумала, как их приструнить.
Ольга готова заключить пари на любую сумму с тем, кто безоговорочно уверен в том, что она обманывает публику. Она предложила сделку: деньги взамен на разоблачение. Орлова готова предоставить неоспоримые доказательства своей беременности, но делать это бесплатно не хочет. «Назовите сумму , а я вам предоставлю видеодоказательство. Если я вру, деньги ваши. Если вы убедитесь в том, что правда за мной — ваша сумма уйдет на благотворительность в детский фонд на лечение ребенка»,— обещает Орлова. Орлова, напомним, объявила о том, что ждет второго ребенка в сентябре прошлого года. Бывшая солистка группы «Блестящие» родит долгожданную дочку от бизнесмена Валерия, за которого она вышла замуж осенью 2021 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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