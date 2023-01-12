. Ольга Орлова готова заплатить тем, кто докажет, что она не беременна

Беременная Ольга Орлова готова раскошелиться на миллионы. Артистке следует сохранять спокойствие ради здоровья будущего ребенка, но в условиях продолжающейся травли в Сети ей не удается в полной мере насладиться прекрасным периодом ожидания чуда. Ведущую шоу «Дом-2» атакуют хейтеры, которые отказываются верить, что она сама вынашивает ребенка. Орлова показала скриншоты сообщений, которые она получает каждый день от тех, кто подозревает её в обмане. В них женщины обвиняют её в ношении накладного живота. Мол, будущего ребенка на самом деле будет рожать суррогатная мама, но 45-летней телезвезде стыдно в этом признаться. Несчастная будущая мама сначала опешила от количества «злости и яда» в комментариях недоброжелателей, но потом придумала, как их приструнить.Ольга готова заключить пари на любую сумму с тем, кто безоговорочно уверен в том, что она обманывает публику. Она предложила сделку: деньги взамен на разоблачение. Орлова готова предоставить неоспоримые доказательства своей беременности, но делать это бесплатно не хочет. «Назовите сумму , а я вам предоставлю видеодоказательство. Если я вру, деньги ваши. Если вы убедитесь в том, что правда за мной — ваша сумма уйдет на благотворительность в детский фонд на лечение ребенка»,— обещает Орлова. Орлова, напомним, объявила о том, что ждет второго ребенка в сентябре прошлого года. Бывшая солистка группы «Блестящие» родит долгожданную дочку от бизнесмена Валерия, за которого она вышла замуж осенью 2021 года.