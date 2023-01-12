. Отдых в Таиланде еще подорожает

Власти Таиланда ввели налог для туристов. В Таиланде готовятся собирать с иностранных туристов дополнительную плату. Для посещения страны гостям придется раскошелиться еще на 300 батт, или 9 долларов США. Курортный сбор вводится в королевстве с июня 2023 года. Как рассказал министр туризма и спорта страны Рипат Ратчакитпракан, его будут платить все иностранные туристы, прибывающие в страну. От платы будут освобождены те, у кого есть пограничный пропуск или разрешение на работу, пишет РИА «Новости». В этом году власти королевства готовятся принять 25 млн гостей, что более чем в два раза превышает турпоток в 2022-ом. При этом в начале января администрация едва не поставила крест на своих планах. С 9 января в Таиланде решили было возобновить коронавирусные ограничения и допускать в страну только тех, кто вакцинирован от COVID-19. Объяснялось это открытием границ с Китаем, где, как известно, инфекция до сих пор бушует довольно активно. При этом проверять так называемые ковидные паспорта должны были авиакомпании и не допускать на рейс тех, у кого документов нет. Правда, уже на следующий день стало известно, что туристы без прививки могут сделать ПЦР-тест непосредственно в аэропорту, и при отрицательном результате им разрешат остаться. А затем оказалось, что власти передумали. Теперь въезд в королевство снова открыт для всех вне зависимости от их ковидного статуса. Таиланд является одной из самых популярных стран для путешествий среди россиян. Сегодня недельный тур в страну с вылетом в начале февраля и размещением в 3-звездочном отеле на пляже Патонг на Пхукете на двоих взрослых стоит около 200 000 рублей. Ранее мы составили список стран, куда из России можно долететь прямыми рейсами, и оценили примерно, во сколько обойдется такое путешествие.