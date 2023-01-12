. Павел Дуров встретился с шейхами во дворце Дубая

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров встретился с представителями королевской семьи ОАЭ. 38-летний предприниматель, уроженец Санкт-Петербурга Павел Дуров провел рабочую встречу с представителями королевской семьи ОАЭ. Кадрами со встречи поделился двоюродный брат шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Встреча прошла в Zabeel Palace — это резиденция шейха Рашида, которую называют одним из самых охраняемых мест в мире. Павел выбрал для встречи total black — темные футболку, брюки и пиджак дополнили модные черные кроссовки.Пользователи отметили, что основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» выглядит слегка потрепанным — волосы не уложены, а борода смотрится неухоженной. Кроме того, многие отметили, что Павел чувствует себя будто не в своей тарелке, когда находится рядом с дубайскими шейхами-миллиардерами.Последние годы Дуров постоянно проживает именно в ОАЭ. Туда он перебрался после того, как продал свою часть соцсети «ВКонтакте». По слухам, именно в Дубае находится штаб-квартира Telegram — мессенджер активно развивается и уже входит в ТОП-5 самых привлекательных для пользователей по всему миру.Павел не приезжает в Россию и не держит каких-либо активов в нашей стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%. К слову, в апреле 2022 года прошла информация, что миллиардер якобы получил гражданство ОАЭ за то, что осуществил крупные инвестиции в экономику страны и организовал там масштабный бизнес. Forbes два года подряд признавал Дурова самым богатым бизнесменом Эмиратов — его состояние оценивается в 15,1 миллиарда долларов и постоянно растет.