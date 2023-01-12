. Певица Слава поделилась пикантным фото из ванной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Слава поделилась пикантным фото из ванной

Певица Слава поделилась пикантным фото из ванной
42-летняя певица Слава отдыхает с семьей на Мальдивах, откуда публикует откровенные кадры. Певица Слава много лет выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов, а в прошлом году певица спела дуэтом с Анной Семенович. В свои 42 года артистка следит за фигурой. Она не скрывает, что обращается за помощью к профессионалам, чтобы выглядеть молодо. Недавно после объявления о расставании с мужем звезда с ним улетела отдыхать на море.
Примечательно, что Слава всегда была раскрепощенной. И в отпуске она без стеснения демонстрирует свои формы. На этот раз артистка запечатлелась в ванной комнате. Она покрасовалась в мини-бикини. Певица нагнулась, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе. Она не стала прикрывать свои формы.
«Вот это я понимаю», – написала звезда. Поклонники были сражены тем, в какой форме находится Слава. Однако некоторые осудили ее за откровенные кадры. «В вашем возрасте не стыдно?», «И что это было?», «Хороший орех», «Ну вид просто шикарный», «Вот и результаты преображения», «Ну в 40 лет это отлично», «Самый смак», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Каким знакам зодиака женского пола чаще всего изменяют мужчины
Каким знакам зодиака женского пола чаще всего изменяют мужчины
Кети Топурия растрогала милыми кадрами с подросшим сыном Адамом
Кети Топурия растрогала милыми кадрами с подросшим сыном Адамом
Алла Пугачева скоро будет лапу сосать со своими расходами
Алла Пугачева скоро будет лапу сосать со своими расходами
Полуголая Анастасия Волочкова залезла на пальму
Полуголая Анастасия Волочкова залезла на пальму
ЧП: Муж, убивший жену, строил из себя жертву
ЧП: Муж, убивший жену, строил из себя жертву
Яна Рудковская в шоке от грязных откровений принца Гарри
Яна Рудковская в шоке от грязных откровений принца Гарри
Астролог предсказал голод в мире
Астролог предсказал голод в мире
Валерий Меладзе заслужил прощение через суд
Валерий Меладзе заслужил прощение через суд
Певица Слава поделилась пикантным фото из ванной
Певица Слава поделилась пикантным фото из ванной
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Администрацию Байдена обвинили в двойных стандартах
Администрацию Байдена обвинили в двойных стандартах
Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов
Эксперты предупреждают пользователей об опасности VPN-сервисов

Топ на сегодня

В Сомалиленде открыли первое нефтяное месторождение
В Сомалиленде открыли первое нефтяное месторождение
Заполненность газохранилищ Германии оценили
Заполненность газохранилищ Германии оценили
Мать Артура Смольянинова пытается его оправдать
Мать Артура Смольянинова пытается его оправдать
Puma задумалась о возвращении в Россию
Puma задумалась о возвращении в Россию
Умер актер из «Ликвидации»
Умер актер из «Ликвидации»

Еще по теме

Забыла крем от загара: певица Слава в бикини решила "распугать туристов" (фото)
Слава Каминская поделилась очень интимной подробностью (фото)
Певица Слава выразила любовь к Санкт-Петербургу в нецензурной форме
Ольга Бузова покрасовалась в бикини на пляже