. Певица Слава поделилась пикантным фото из ванной

42-летняя певица Слава отдыхает с семьей на Мальдивах, откуда публикует откровенные кадры. Певица Слава много лет выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов, а в прошлом году певица спела дуэтом с Анной Семенович. В свои 42 года артистка следит за фигурой. Она не скрывает, что обращается за помощью к профессионалам, чтобы выглядеть молодо. Недавно после объявления о расставании с мужем звезда с ним улетела отдыхать на море.Примечательно, что Слава всегда была раскрепощенной. И в отпуске она без стеснения демонстрирует свои формы. На этот раз артистка запечатлелась в ванной комнате. Она покрасовалась в мини-бикини. Певица нагнулась, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе. Она не стала прикрывать свои формы.«Вот это я понимаю», – написала звезда. Поклонники были сражены тем, в какой форме находится Слава. Однако некоторые осудили ее за откровенные кадры. «В вашем возрасте не стыдно?», «И что это было?», «Хороший орех», «Ну вид просто шикарный», «Вот и результаты преображения», «Ну в 40 лет это отлично», «Самый смак», — написали подписчики.