. Певица Валерия рассказала о проблемах с детьми из-за мужа

Певица Валерия рассказала, как в ее жизнь входил Иосиф Пригожин. Артистка вышла замуж за Иосифа Пригожина в 2004 году. На тот момент у артистки уже было трое детей от предыдущего супруга Александра Шульгина, однако продюсера это обстоятельство не смутило – он принял сыновей и дочь артистки и воспитывал их с любовью. А вот наследники исполнительницы, как выяснилось, не сразу полюбили Пригожина и первое время его боялись, опасаясь, что «лысый дядечка заберет их маму навсегда». «Им (детям) казалось, что у них маму забирают. Примерно через год нашей совместной жизни с Иосифом моя дочь первой рассказала об этом. Она поделилась с няней, а та уже передала мне. Анютка сказала, что переживает, что лишится моей любви. Я, когда об этом узнала, поговорила с ней. Нашла нужные слова, сказала, что ее наоборот будут любить в два раза больше. Мне казалось, что в тот момент, после нашего разговора, ее отпустило», — поведала Валерия.Сложности в семейной жизни певицы возникли и в период подросткового возраста Анны, Арсения и Артемия. Артистка уточнила, что в тот момент у них с Пригожиным часто возникали разногласия, потому что они не могли договориться о тех или иных принципах воспитания детей. «Большая часть конфликтов приходилось в тот момент, когда дети находились в подростковом периоде. На самом деле ссоры в семьях как раз и случаются на почве воспитания детей», — объяснила исполнительница. Зато сейчас Валерия и Пригожин живут душа в душу и даже ругаются не всерьез – поспорят, а потом сразу мирятся. А вот наладить общение с бывшим мужем артистка так и не смогла, и ее дети больше не виделись с Шульгиным. «Папы же разные бывают. Этот папа ничего хорошего дать не может ни при каких обстоятельствах, никакому ребенку, ни от какой жены. Я все это знаю… Никакой психологической травмы из-за этого у них никогда не было. Если бы журналисты о нем не напоминали, то, мне кажется, они бы вообще забыли, что это и кто это», — уточнила звезда эстрады в беседе с порталом «Prozvezd».