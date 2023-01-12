. Пятерым жителям Крыма назначили 13 лет колонии за участие в «Хизб ут-Тахрир»*

Южный окружной военный суд назначил пятерым жителям Крыма по 13 лет колонии за участие в деятельности ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Фигурантами дела были Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов. Их обвиняли в участии в деятельности террористической организации и подготовке к насильственному захвату власти.

По информации суда, в 2016 году указанные крымчане вступили в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, организованную на территории региона. После этого они регулярно участвовали в агитации данного подразделения, изучали его идеологию, а дома хранили спецлитературу.

Суд признал их виновными и назначил каждому из них в качестве наказания 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. При этом первые два года из этого срока они должны провести в тюрьме.

Как сообщала «Парламентская газета», в конце декабря на Кавказе был задержан планировавший теракт украинец. Указывалось, что по заданию киевских спецслужб он планировал «преступление террористического характера», однако что именно планировал сделать задержанный, не уточнялось.

* Запрещенная в России террористическая организация.