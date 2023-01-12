. Пятерым жителям Крыма назначили 13 лет колонии за участие в «Хизб ут-Тахрир»*
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Пятерым жителям Крыма назначили 13 лет колонии за участие в «Хизб ут-Тахрир»*

Пятерым жителям Крыма назначили 13 лет колонии за участие в «Хизб ут-Тахрир»*

Пятерым жителям Крыма назначили 13 лет колонии за участие в «Хизб ут-Тахрир»*

Южный окружной военный суд назначил пятерым жителям Крыма по 13 лет колонии за участие в деятельности ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Фигурантами дела были Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов. Их обвиняли в участии в деятельности террористической организации и подготовке к насильственному захвату власти.

По информации суда, в 2016 году указанные крымчане вступили в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, организованную на территории региона. После этого они регулярно участвовали в агитации данного подразделения, изучали его идеологию, а дома хранили спецлитературу.

Суд признал их виновными и назначил каждому из них в качестве наказания 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. При этом первые два года из этого срока они должны провести в тюрьме.

Как сообщала «Парламентская газета», в конце декабря на Кавказе был задержан планировавший теракт украинец. Указывалось, что по заданию киевских спецслужб он планировал «преступление террористического характера», однако что именно планировал сделать задержанный, не уточнялось.

* Запрещенная в России террористическая организация.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Звезда «Эйфории» назвала причину ухода из порно
Звезда «Эйфории» назвала причину ухода из порно
Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter
Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter
Bloomberg: сильные морозы сделали невозможной разведку с помощью беспилотников на Украине
Bloomberg: сильные морозы сделали невозможной разведку с помощью
Помощник Кадырова призвал россиян «быть готовыми к передовой»
Помощник Кадырова призвал россиян «быть готовыми к передовой»
Стала известна продолжительность шоу Xbox Developer_Direct
Стала известна продолжительность шоу Xbox Developer_Direct
Шрек попал во вселенную Fallout
Шрек попал во вселенную Fallout
Почему домашний Wi-Fi может плохо работать
Почему домашний Wi-Fi может плохо работать
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Бывший посол США в России назвал ударом запрет найма иностранных сотрудников
Бывший посол США в России назвал ударом запрет найма иностранных
Настоящий экзамен: эксперты ЭИСИ подвели итоги работы губернаторов "новой волны" в 2022 году
Настоящий экзамен: эксперты ЭИСИ подвели итоги работы губернаторов
В России выдвинут бывших участников СВО на выборы
В России выдвинут бывших участников СВО на выборы
Парень показал прописанную ему таблетку и удивил пользователей сети
Парень показал прописанную ему таблетку и удивил пользователей сети

Топ на сегодня

Российская нефть продолжила дешеветь
Российская нефть продолжила дешеветь
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании
Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании
Песков заявил об истощении военных запасов Запада
Песков заявил об истощении военных запасов Запада
Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефть
Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефть
В 2023 году в Маркова в Иркутском районе начнут строить сети водоснабжения
В 2023 году в Маркова в Иркутском районе начнут строить сети

Еще по теме

В Башкирии осудили членов запрещенной террористической организации
В Петербурге задержаны участники ячейки «Хизб ут-Тахрир»
В Петербурге задержана глава женской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
ФСБ предотвратила деятельность террористической группы в Крыму