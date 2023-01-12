. Почему домашний Wi-Fi может плохо работать

Многие сталкиваются с плохой работой домашнего Wi-Fi и винят в этом провайдеров. Звонят специалистам, ругаются, требуют решить проблему. Некоторые даже меняют провайдеров, но это не улучшает качество сервиса. Оказывается, проблема может заключаться в другом, и решить ее в ваших силах.

Проверьте место расположения роутера

Первым делом, нужно обратить внимание на месторасположение вашего роутера. Иногда именно от этого зависит эффективная работа Интернета. Роутер не должен располагаться вблизи другой работающей техники — телевизора, холодильника, микроволновки — это значительно снижает качество сигнала.





Также ухудшению сигнала способствует расположение роутера на стене или вблизи пола. Лучше, если он будет размещен в центре квартиры, поближе к потолку. При этом, не имеет особого значения, на каком удалении от него будут находиться гаджеты.

Кроме того, следует иметь ввиду, что в каждом доме или квартире могут быть так называемые «мертвые зоны», где сигнал по каким-то причинам плохо ловится. Эту проблему решают с помощью маршрутизатора или второго роутера.

Какой роутер лучше всего приобретать

Для того чтобы ваш роутер работал безотказно, следует выбирать его с учетом вашего места жительства и наличия «мертвых зон» в помещении.

Все модели роутеров имеют определенные ограничения, и чем дешевле устройство, тем ниже его технические возможности.





Большинство роутеров в многоквартирных домах работают в диапазоне 2,4 ГГц. Этого вполне достаточно для устройств, которым не требуется высокая скорость: различные датчики, «умные» лампы и т.д. Но из-за перегрузки сети качество сигнала может ухудшаться и влиять на работу компьютеров и смартфонов, поэтому их лучше подключать к роутерам с диапазоном 5 ГГц.

Для помещений, находящихся в «мертвых зонах», также есть выход — это так называемые Mesh-системы, которые состоят из нескольких маршрутизаторов, обеспечивающих высокую зону покрытия.