. Подборка самых странных музыкальных инструментов (19 фото)

Музыка - прекраснейшее из искусств. Тяга к ней зародилась у человека еще в незапамятные времена, когда первобытный народ из высушенных шкур животных и различных полых предметов изготавливал барабаны. И с тех пор на свет появилось множество прекрасных инструментов, каждый из которых уникален. Сегодня мы не можем представить музыкальный мир без гитары, скрипки, пианино и других знакомых нашему слуху инструментов. А вот эти штуки могут оказаться большинству людей в новинку. Давайте поглядим на эти необычные и странные инструменты.Арфа-гитараАкустический ветряной павильон «Эол» или ветряной орган«Эол» состоит из 310 нержавеющих труб различной длины. Они закреплены на арке, которая сделана в виде полусферы. Работает инструмент вообще без какого-либо источника питания, используя для воспроизведения звуков только потоки ветра.ПаноптиконСуществует ещё один любопытный инструмент, который работает за счёт силы ветра. Паноптикон выполнен в форме дерева, в связи с чем его иногда называют «Поющим звенящим деревом».ТуалетофониумЭтот инструмент функционирует по принципу басового инструмента семейства саксгорнов — эуфониума. Также он воспроизводит крайне забавные звуки, издаваемые водой, выливающейся в фаянсовую чашу под сильным напором. Столь необычный инструмент был специально сделан для концерта Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, который состоялся 1 апреля 1960 года.Органистр или колёсная лираЯйбахарЯйбахар издаёт красивые звуки, подобные произведённым на синтезаторе. Их можно извлечь из инструмента различными способами, например, перебиранием струн, ударами молотка или натягиванием тетивы.Стик — струнный музыкальный инструмент со звукоснимателями, разновидность электрогитарыСтеклянная гармоникаЭто крайне редкий музыкальный инструмент, состоящий из стеклянных полусфер, надетых на специальную ось. Был создан в XVII веке. Сегодня встретить стеклянную гармонику на концертах практически невозможно.ГлюкофонКолёсная арфаТерменвоксТерменвокс — один из первых электронных инструментов, который был создан и запатентован ещё в 1928 году. В нём имеются две металлические антенны, которые определяют положение рук исполнителя. Он двигает ими, чтобы изменить частоту и громкость звуков, преобразовывающихся из электрических сигналов.КризалисКризалис красивый и крайне необычный инструмент. Он вращается по кругу с натянутыми струнами, воспроизводя мелодию, похожую на ту, которую способна создать только идеально настроенная цитра.ОктобасСамым крупным по размерам и низким по звучанию смычковым инструментом считается октобас. Первый экземпляр инструмента был создан в 1850 году.УнцеллоУнцелло меньше всего похож на музыкальный инструмент. Он изготовлен из дерева, колышков, струн и аквариума, который усиливает звук во время игры.Гитара ПикассоНеобычный клавесин или шарпсихорд работает по принципу музыкальной шкатулкиЗмей — уникальный басистый духовой инструментИздаёт звук, напоминающий нечто среднее между тубой и трубой.Арфа ЗемлиАрфа Земли — самый длинный инструмент в мире. Её струны имеют длину 300 метров. Музыка, издаваемая арфой, напоминает мелодию виолончели.