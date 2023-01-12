. Подборка самых странных музыкальных инструментов (19 фото)
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Подборка самых странных музыкальных инструментов (19 фото)

Арфа-гитараМузыка - прекраснейшее из искусств. Тяга к ней зародилась у человека еще в незапамятные времена, когда первобытный народ из высушенных шкур животных и различных полых предметов изготавливал барабаны. И с тех пор на свет появилось множество прекрасных инструментов, каждый из которых уникален. Сегодня мы не можем представить музыкальный мир без гитары, скрипки, пианино и других знакомых нашему слуху инструментов. А вот эти штуки могут оказаться большинству людей в новинку. Давайте поглядим на эти необычные и странные инструменты.

Арфа-гитара


Акустический ветряной павильон «Эол» или ветряной орган

Акустический ветряной павильон «Эол» или ветряной орган
«Эол» состоит из 310 нержавеющих труб различной длины. Они закреплены на арке, которая сделана в виде полусферы. Работает инструмент вообще без какого-либо источника питания, используя для воспроизведения звуков только потоки ветра.

Паноптикон

Паноптикон
Существует ещё один любопытный инструмент, который работает за счёт силы ветра. Паноптикон выполнен в форме дерева, в связи с чем его иногда называют «Поющим звенящим деревом».

Туалетофониум

Туалетофониум
Этот инструмент функционирует по принципу басового инструмента семейства саксгорнов — эуфониума. Также он воспроизводит крайне забавные звуки, издаваемые водой, выливающейся в фаянсовую чашу под сильным напором. Столь необычный инструмент был специально сделан для концерта Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, который состоялся 1 апреля 1960 года.

Органистр или колёсная лира

Органистр или колёсная лира
Яйбахар

Яйбахар
Яйбахар издаёт красивые звуки, подобные произведённым на синтезаторе. Их можно извлечь из инструмента различными способами, например, перебиранием струн, ударами молотка или натягиванием тетивы.

Стик — струнный музыкальный инструмент со звукоснимателями, разновидность электрогитары

Стик — струнный музыкальный инструмент со звукоснимателями, разновидность электрогитары
Стик — струнный музыкальный инструмент со звукоснимателями, разновидность электрогитары
Стеклянная гармоника

Стеклянная гармоника
Это крайне редкий музыкальный инструмент, состоящий из стеклянных полусфер, надетых на специальную ось. Был создан в XVII веке. Сегодня встретить стеклянную гармонику на концертах практически невозможно.

Глюкофон

Глюкофон
Колёсная арфа

Колёсная арфа
Терменвокс

Терменвокс
Терменвокс — один из первых электронных инструментов, который был создан и запатентован ещё в 1928 году. В нём имеются две металлические антенны, которые определяют положение рук исполнителя. Он двигает ими, чтобы изменить частоту и громкость звуков, преобразовывающихся из электрических сигналов.

Кризалис

Кризалис
Кризалис красивый и крайне необычный инструмент. Он вращается по кругу с натянутыми струнами, воспроизводя мелодию, похожую на ту, которую способна создать только идеально настроенная цитра.

Октобас

Октобас
Самым крупным по размерам и низким по звучанию смычковым инструментом считается октобас. Первый экземпляр инструмента был создан в 1850 году.

Унцелло

Унцелло
Унцелло меньше всего похож на музыкальный инструмент. Он изготовлен из дерева, колышков, струн и аквариума, который усиливает звук во время игры.

Гитара Пикассо

Гитара Пикассо
Необычный клавесин или шарпсихорд работает по принципу музыкальной шкатулки

Необычный клавесин или шарпсихорд работает по принципу музыкальной шкатулки
Змей — уникальный басистый духовой инструмент

Змей — уникальный басистый духовой инструмент
Издаёт звук, напоминающий нечто среднее между тубой и трубой.

Арфа Земли

Арфа Земли
Арфа Земли — самый длинный инструмент в мире. Её струны имеют длину 300 метров. Музыка, издаваемая арфой, напоминает мелодию виолончели.
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По материалам: trinixy

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