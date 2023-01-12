. Полиция установила, что история о похищении семилетней девочки в Хомутово оказалась вымышленной
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Полиция установила, что история о похищении семилетней девочки в Хомутово оказалась вымышленной

Сотрудники полиции провели проверку сообщения о попытке похищения семилетней девочки в Хомутово. Полицейские установили, что история оказалась вымышленной, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

11 января в дежурную часть обратилась мама девочки с заявлением о попытке похищения ребенка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В кратчайшие сроки им удалось установить обстоятельства произошедшего. Первоклассница призналась, что выдумала похищение. Ранее своей матери, а затем и сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что неизвестный мужчина посадил ее в свою машину, но ей удалось убежать.

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По материалам: irk

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