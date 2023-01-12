. Полуголая Анастасия Волочкова залезла на пальму

46-летняя балерина Анастасия Волочкова эпатирует откровенными фото с отдыха. Звезда балета отдыхает в любимом месте – на Мальдивах. Сегодня Анастасия в розовом бикини залезла на растущую на пляже пальму. Звезда обхватила руками ствол и замерла в такой позе. «Почему-то, когда я уезжаю отдыхать на элитный и дорогой курорт, сразу появляется ещё большее множество злых и завистливых особей, — пожаловалась Волочкова. — Хотелось залезть от смеха на пальму, но я решила этого не делать. Мне просто по фигу. Неужели это не ощущается? Мне просто офигенно, мои золотые! Эту тайну вы не разгадаете. Сама открою в день рождения 20-го января. Я тут еще долго понежусь».Бывшая прима Большого театра также опубликовала свое фото топлес. Она позировала на коленях в воде, прикрывая ладонями обнаженную грудь. После этого Анастасия приняла одну из своих любимых поз – высоко подняла ноги. «Немного подзагорела», — пояснила она.Поклонники танцовщицы иронично высказались о снимках. «Даже сценические костюмы Валерия Леонтьева никогда не были такими прозрачными, как стринги Анастасии», «Календарь дальнобойщика-96», «А ведь кроме «завистливых» подписчиков никого-то у вас и нет, по сути...», «Интересно, почему Настя на пляже живет? Неужели номер не оплатили?», «Настя на песке, Настя в воде, Настя под кустом, Настя на пальме. Ну и в ресторане! И всё! Нет у Насти интереса посетить интересные места, узнать культуру и т.д. Наверное, это зависит от интеллекта человека и воспитания», — написали блогеры. Алена Водонаева отреагировала на откровенные фотографии актрисы. Звезда «Дома-2» выложила их в своем Telegram-канале. «Я долго держалась, не публиковала это сюда. Но сил больше нет, ловите», — призналась модель.