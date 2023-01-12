. Португальский художник создаёт 3D-граффити, которые выглядят настолько реалистично, что порой это даже пугает
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Португальский художник создаёт 3D-граффити, которые выглядят настолько реалистично, что порой это даже пугает

Португальский художник создаёт 3D-граффити, которые выглядят настолько реалистично, что порой это даже пугает

Для многих граффити — это не просто каракули на стенах, а полноценное уличное искусство, которое преображает пространство, превращая невзрачные места в полноценные арт-объекты. Такие удивительные и крутые изображения и создаёт португальский художник Серхио Одейт. Его работы настолько реалистичны и объёмны, что кажется, будто они вот-вот пошевелятся. А так как Серхио любит создавать разных гигантских насекомых, порой это выглядит даже пугающе.

Кузнечик

Губы

Опасный паучок

Плюс одна фобия

Но как реалистично!

Синичка

Хорёк

Уютный уголок

Золотые рыбки

Они действительно будто парят в воздухе над полом. Удивительно красиво!

Ещё две рыбки

Бараний череп

Оса

За вами следят

Житель крана

Вот как работы выглядят с разных ракурсов

Чтобы изображение под определённом углом обзора обретало этот необычный эффект объёма, оно не может быть просто нарисовано. Если посмотреть на него с других сторон, можно увидеть, как на самом деле искажены линии и пропорции, чтобы создать магию.

Попугайчик

А ещё эффектно смотрятся фото в формате «до и после»

Птица

Человек в противогазе

А вот ещё одна подборка с крутыми реалистичными граффити, которые создаёт другой мастер из Франции.

# Интересное
По материалам: twizz

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