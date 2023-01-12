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Принц Гарри едва не потерял свой член

Принц Гарри едва не потерял свой член
Принц Гарри рассказал, как спасал свое мужское достоинство. Об арктической экспедиции принца сейчас говорит чуть ли не весь мир. Еще бы, Гарри озвучил очень уж подробные детали поездки. Сначала Гарри кратко отметил, что еще в 2011 году во время 13-дневной экспедиции на Северном Полюсе он отморозил себе не только лицо и уши, но и… член. Но позже главный скандалист королевской семьи раскрыл, что «головка органа оставалась очень сырой и болезненной по мере заживления». Это сильно его тревожило, так как вскоре он должен был отправиться на свадьбу Уильяма и Кейта и не показывать, что изнемогает от боли. От неприятных ощущений избавиться ему не удалось — ведь спасался он от них по совету друга.
А знакомый принца порекомендовал ему мазаться увлажняющим кремом, и не каким-либо, а тем, которым пользовалась Диана — от Элизабет Арден. Все же Гарри вовремя опомнился и обратился за помощью к специалисту. В какой-то момент сын нынешнего короля Британии осознал, что может лишиться репродуктивных органов. Однако врач заверил, что с ним все будет в порядке, через время все наладится. Через два года он вновь захотел отправиться в Антарктиду. К счастью, принц вспомнил о страшном случае и тщательно подготовился к путешествию. Он упаковал чемодан с термобельем, а также взял флисовую подушку для пениса, которую для него приберег один из друзей. Наверняка 38-летний внук Елизаветы II как следует отблагодарил приятеля, ведь его детородные функции остались в норме. Как мы знаем, у принца растут двое детей от Меган Маркл — сын Арчи и дочь Лилибет Диана, пишет Telegram-канал «Виндзоры».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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