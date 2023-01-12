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Принц Гарри придумал свои откровения, уверены в прессе

Принц Гарри придумал свои откровения, уверены в прессе
Принц Гарри шокировал многих своими признаниями. Появившиеся вчера в книжных магазинах мемуары принца Гарри привели в полное недоумение и возмутили фанатов королевского семейства. Едва ознакомившись с книгой, многие заметили в ней огромное количество несоответствий и противоречий. Вот только несколько из них. Об этом написало издание Mirror, сославшись на мнение эксперта по королевской семье Ричарда Фицуильямса. Как указал Фицуильямс, прежде всего ему бросилась в глаза история о том, как Гарри якобы узнал о смерти мамы Елизаветы II, Королевы-матери. Как утверждает принц, в тот день он получил звонок от одного из важных придворных, который сообщил ему лично, что ее не стало. Однако было нетрудно выяснить, что это вовсе не так. Юному тогда Гарри никто не звонил, более того, его вообще не было в то время в Британии. Как оказалось, тогда он был вместе с отцом и братом Уильямом на каникулах — катался на лыжах в Швейцарии. Об этом сохранились свидетельства — фото двух принцев с отцом на лыжах. Не говоря уже о том, что было опубликовано тогда официальное заявление Чарльза, как он скорбит и сделает все, чтобы вернуться с сыновьями в Британию как можно скорее. Что и произошло днем позже – и снимки прилетевшей домой семьи также появились в СМИ. Возможно, конечно, что Гарри исказил эту историю не намеренно — не для того, чтобы выглядеть более значимым, а просто потому, что его подвела память. Но тогда, похоже, с памятью у Гарри серьезные проблемы. Ведь он даже не смог правильно описать свое первое свидание со своей будущей супругой Меган! Так, Гарри утверждает, что на самую первую их встречу Маркл пришла в черном свитере и джинсах. В то время как сама же Меган в документальном сериале рассказала, как она была растрогана, когда обнаружила внутри своего подвенечного платья вшитый туда, как это положено по свадебной традиции, кусочек «чего-то голубого». И, как объяснила Маркл, это был лоскуток от того платья, в котором она пришла на первое свидание с принцем.
Гарри ошибся не раз даже в том, что он, казалось, должен был помнить лучше всего — в своих воспоминаниях о его горячо любимой маме. Так, он поведал трогательную историю о том, как получил подарок, якобы купленный Дианой в Париже незадолго до ее трагической гибели. Гарри рассказал, что в его день рождения тетя принца — Сара — вручила ему консоль от видеоигры, именно такую, о какой он мечтал и которую просил когда-то у матери. Однако принц и тут ошибся. Названной им консоли в то время вообще еще не было — ее изготовили и выпустили в продажу не в год смерти Дианы, а только почти 5 лет спустя. Но все вышеперечисленное – это сравнительно невинные мелочи. Которые, однако, вызывают сомнения в подлинности всей остальной информации, сообщенной принцем в книге. Гораздо хуже, что там уже обнаружилась и заведомая, намеренная ложь. Так, Гарри выдвинул серьезное обвинение против королевы-консорта Камиллы, прямо обвинив ее в том, что она сливала ложную информацию про него и Меган в прессу. И в качестве примера привел историю, которая давно официально опровергнута. Гарри приписал королеве, что она слила в СМИ подробности его первой встречи с Камиллой, которую он не раз назвал в книге «злой мачехой». Между тем в утечке этой придуманной истории тогда сразу же публично призналась одна из помощниц Камиллы, присутствовавшая при встрече, за что и была с позором уволена в тот же день.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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