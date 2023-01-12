. Пушилин объяснил значение взятия Соледара

Освобождение города Соледара позволяет в благоприятных условиях выходить на взятие Артемовска, которое, в свою очередь, ускорит «долгожданный выход» на Славянское и Краматорское направления. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью RT.

По словам Пушилина, с успехами в Соледаре началась подготовка к переломному моменту в освобождении ДНР. Он также отметил положительный психологический эффект для российских войск.

Пушилин отметил, что российские военные перехватили инициативу после оставления Красного Лимана и Херсона и теперь эффективно удерживают позиции по всей линии фронта в ДНР, изматывают противника, уничтожают его и его технику. При этом он отметил, что продвижение идет не так быстро, как хотелось бы, но главное, что оно есть.

Глава ДНР заявил, что уверен в освобождении республики. Он также отметил, что считает логичным освобождение других «русских городов и территорий». «Без этого закончить специальную военную операцию, увы, не получится», — сказал Пушилин.

Как писала «Парламентская газета», руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил 10 января, что его подразделения освободили Соледар, а в центре города образовался котел, в котором ведутся бои. На следующий день Минобороны сообщило, что Соледар блокирован с севера и юга, а в городе идут бои с участием штурмовых отрядов.