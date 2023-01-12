. Путь в никуда: как оправдания демотивируют и портят нам жизнь

Оправдания очень опасны. Если вам хочется быть счастливым человеком, придется избавиться от них. Психологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как оправдания влияют на нашу душу и продуктивность.

Есть крайне опасная привычка — жаловаться. Она очень сильно портит нам жизнь. Ее «коллега» — привычка оправдываться. Если вы не можете перестать это делать, не ждите, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Вот чем оправдания могут вам навредить:

Снижение эффективности

Когда человек оправдывается, он автоматически снижает свою продуктивность. Это происходит из-за того, что он перекладывает ответственность за свои ошибки на других людей. Он попросту не видит и не хочет видеть свои недочеты и проблемы. Это очень сильно снижает эффективность труда. Чем больше оправданий, тем тяжелее показывать хорошие результаты. Те же, кто объективно оценивает обстановку, вырываются вперед.

Недоверие окружающих

Когда кто-то оправдывается, это очень раздражает окружающих. Ваши коллеги, друзья и даже близкие могут отвернуться от вас, если вы будете сбрасывать на них ответственность за ваши ошибки. Никому не хочется быть виноватым в том, чего он не делал, поэтому старайтесь не оправдываться перед окружающими. Даже если вы не обвиняете конкретного человека, а просто говорите, что во всем виновата судьба, это также не прибавляет вам харизмы.

Более того, люди начнут думать, что вы — эгоист, а эгоистов никто не любит. По этой причине вам стоит пересмотреть свое поведение раз и навсегда.

Вы теряете контроль над жизнью

Если вместо борьбы с неуверенностью вы просто оправдываете ею все свои проблемы в любви и в работе, вы теряете контроль. Оправдываться очень легко — вы просто ищете причину неудач. Сильный и уважаемый человек с мощной энергетикой — это тот, кто борется за счастливое будущее, стараясь исправить себя. Он контролирует свою жизнь.

Вы тратите зря энергию

Это касается той ситуации, когда человек оправдывается для того, чтобы изменить чужое мнение о себе. Не стоит делать этого, ведь порой доказать свою невиновность практически невозможно. Люди будут думать о вас то, что хотят. Если вы им не нравитесь или они вам завидуют, то вообще не стоит пытаться повлиять на них. Не тратьте зря энергию на то, чтобы изменить чужое мнение. Важно то, что вы думаете, а не то, что думают окружающие.