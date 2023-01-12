. Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии

Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии

Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для ГерманииCCTV: экономика Германии пострадала из-за запрета на импорт российской нефти

Экономика Германии пострадала из-за запрета на импорт российской нефти. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

Отмечается, что ФРГ не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других государств, в частности, из Казахстана. Как сообщает телеканал, для транзита сырья оттуда требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате, Германия вынуждена вести переговоры с Россией по доставке нефти.

По данным CCTV, малоэффективные меры Берлина по борьбе с нехваткой сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан страны, но и среди представителей правительства.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Европейская комиссия должна расследовать последствия антироссийских санкций. «Прежде чем мы согласуем 10-й или 11-й пакет санкций, мы должны сесть и серьезно обсудить их последствия», — сказал он, говоря о предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) в феврале 2023 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названы условия начала Третьей мировой войны
Названы условия начала Третьей мировой войны
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
В сети высмеяли список правил для женщин из Tinder
В сети высмеяли список правил для женщин из Tinder
За сутки в Иркутске выпало 65% от месячной нормы снега
За сутки в Иркутске выпало 65% от месячной нормы снега
Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили работу нового портала для записи к врачу
Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили работу нового портала
Сергей Шойгу назначил командующим войсками СВО генерала армии Валерия Герасимова
Сергей Шойгу назначил командующим войсками СВО генерала армии Валерия
Очень вкусный и воздушный: простой рецепт греческого пирога Milopita из яблок
Очень вкусный и воздушный: простой рецепт греческого пирога Milopita
К чему снятся звезды
К чему снятся звезды
Ольга Орлова готова заплатить тем, кто докажет, что она не беременна
Ольга Орлова готова заплатить тем, кто докажет, что она не беременна
Ксения Бородина жутко поправилась в Таиланде
Ксения Бородина жутко поправилась в Таиланде
В Дании сообщили о риске ослабления армии из-за помощи Украине
В Дании сообщили о риске ослабления армии из-за помощи Украине
Татьяна Голикова: МРОТ в новых регионах с 1 января такой же, как и в других субъектах РФ
Татьяна Голикова: МРОТ в новых регионах с 1 января такой же, как и в

Топ на сегодня

Puma задумалась о возвращении в Россию
Puma задумалась о возвращении в Россию
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента
Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента
На российской железнодорожной станции нашли тела двух женщин
На российской железнодорожной станции нашли тела двух женщин
Российская нефть продолжила дешеветь
Российская нефть продолжила дешеветь

Еще по теме

Китай импортировал рекордный объем российской нефти
Китай наращивает импорт сырой нефти, обгоняя санкции Вашингтона
Обама отменил 40-летний мораторий на эксперт нефти
Сечин предупредил о последствиях отказа европейских компаний работать с Ираном