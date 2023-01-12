. Роскомнадзор назвал количество заблокированных в 2022 году мошеннических сайтов

Роскомнадзор сообщил о блокировке в России в 2022 году 11,9 тысячи мошеннических сайтов

Роскомнадзор сообщил, что в 2022 году в России удалено либо заблокировано 11,9 тысячи мошеннических сайтов. Количество заблокированных за год мошеннических ресурсов регулятор назвал в своем Telegram-канале.

«Создаются такие ресурсы в основном для кражи денег или персональных данных пользователей. Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов», — рассказали в ведомстве.

Там также напомнили, что доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков о специальной военной операции и призывов к митингам. По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, информационные вбросы проводились в американских социальных сетях и через ресурсы иностранных некоммерческих организаций.