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Росреестр нашел 52 ошибки в наименованиях населенных пунктов Иркутской области на дорожных знаках

Росреестр обнаружил ошибки в 52 наименованиях населенных пунктов, указанных на дорожных знаках в Иркутской области. Еще два неправильных указателя установлены на водных объектах. Всего специалисты ведомства проверили названия 2490 населенных пунктов, рек и ручьев региона на дорожных знаках, сообщает пресс-служба Росреестра. Работу провели в рамках государственного геодезического надзора за соблюдением правил употребления наименований географических объектов.

В Осинском районе на дорожном знаке перед поселком Приморский указано «Приморск», в Аларском районе вместо села Аларь – «Алтарь», а вместо села Хохорск в Боханском районе указано «Хорорск». По всем выявленным случаям вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области геодезии и картографии, наименований географических объектов. Ошибки на указателях устраняют организации, которые их устанавливали.

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По материалам: irk

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