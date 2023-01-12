. Россию может захлестнуть новый вирус «Кракен»
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Россию может захлестнуть новый вирус «Кракен»

Россию может захлестнуть новый вирус «Кракен»
Ожидается новая волна заражения коронавирусом. Только люди выдохнули и перестали волноваться о масках и социальной дистанции, как специалисты вновь напомнили, что не стоит пренебрегать мерами предосторожности. «Кракен» — самый заразный подвид «омикрона». О брате «кентавра» и «цербера» стало известно в Штатах в конце октября 2022 года. Позже он распространился по всей Европе. ВОЗ признала, что он активнее других штаммов коронавируса, но пациенты переносят его довольно легко. О том, как возник новый вариант заболевания, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «РНК существующих штаммов встретились в одной клетке и обменялись друг с другом частями, в результате чего возникли новые комбинации генов. Больше всего этот процесс похож на половое размножение, когда у ребенка все гены от мамы и от папы, но их комбинация может дать совершенно новое качество», — отметил эксперт «Известям». Симптомы «кракена» не отличаются от предыдущих штаммов, это насморк, температура около 38 градусов, першение в горле, слабость, ломота и так далее. Чтобы не заразиться, действуют прежние методы профилактики. Нужно часто мыть руки, носить маски и не забывать о социальной дистанции. Последние два месяца штамм колесит по Америке и Европе, предполагается, что он доберется и до курортных стран: Египта и Турции. В России его следы пока не обнаружены. Какая ситуация прогнозируется в России, поведал старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. «Если штамм к нам и придет, то позже, и не факт, что выйдет в лидеры. Паники вокруг этого штамма в США много, а объективных данных практически нет. Судя по всему, острая фаза протекает идентично «омикрону», а разница только в степени заражения», — добавил Болков.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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