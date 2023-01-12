. Росздравнадзор сообщил о задержках в поставке некоторых лекарств в регионах

Федеральный Росздравнадзор сообщил, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарства могут происходить задержки поставки медикаментов в аптеки. Это связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей. В минздраве Иркутской области журналисту IRK.ru сообщили, что перебоев с поставкой льготных лекарств в аптеки региона нет. В Росздравнадзоре Иркутской области IRK.ru подтвердили, что поставки медикаментов в разные районы области продолжаются без задержек.

Ранее в социальных сетях появлялись публикации об отсутствии в аптеках некоторых видов антибиотиков. Однако представители Росздравнадзора области эти данные не подтверждают: медикаменты в аптеках имелись и имеются, но продаются только по рецепту врача при определенных заболеваниях. В декабре были перебои в поставке лекарственных средств в поселок Мама, так как в аэропорт населенного пункта ограничили полеты. Позже федеральное агентство воздушного транспорта сняло ограничение, груз с медикаментами удалось транспортировать.

Повышенным спросом на лекарства в своих интересах пользуются мошенники. Перекупщики предлагают гражданам за лекарства по необоснованно завышенным или заниженным ценам внести предоплату, но не предоставляют при этом никаких гарантий. Кроме того, приобретенные таким образом препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.