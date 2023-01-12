. Сергей Шойгу назначил командующим войсками СВО генерала армии Валерия Герасимова

11 января министром обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией. Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее возглавлявший войска СВО главнокомандующий воздушно-космическими силами, генерал армии Сергей Суровикин назначен заместителем Валерия Герасимова. Также заместителями стали главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Алексей Ким.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск», — говорится в сообщении Минобороны РФ.