. СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребенком в детском саду Усть-Кута
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СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребенком в детском саду Усть-Кута

СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребенком в детском саду Усть-Кута

Усть-Кутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области организовал доследственную проверку из-за сообщения о жестоком обращении с ребенком. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По результатам проверки следствие примет правовое решение, сообщает пресс-служба следственного комитета.

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина якобы ведет мальчика с прогулки в детском саду: тащит ребенка за капюшон, кидает на снег, а затем волочет по дорожке за ногу. Авторы публикации сообщают, что инцидент произошел 11 января в Усть-Куте.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Семилетнего мальчика на наличие травм осмотрели врачи. Следователь выехал на место происшествия, где опросил заведующую детского сада и воспитателя, причастного к инциденту.

Прокуратура Усть-Кута также организовала проверку в связи с сообщением о нанедлежащем обращении с ребенком. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере образования и воспитания несовершеннолетних. По итогам при наличии оснований примут меры.

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По материалам: irk

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