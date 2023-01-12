. Стала известна продолжительность шоу Xbox Developer_Direct





Команда Xbox анонсировала игровое шоу Developer_Direct, которое состоится 25 января 2023 года. Его начало назначено на 23:00 по московскому времени. Похоже, что продолжительность мероприятия будет порядка 45 минут, на это появились соответствующие указания.

Разработчики The Elder Scrolls Online сообщили в своих социальных сетях, что они тоже готовы поделиться с игроками большим количеством информации о развитии проекта. Они проведут свой собственный стрим, который стартует 25 января в 23:45 по московскому времени. Вероятнее всего, он начнется сразу после завершения Xbox Developer_Direct.





Напомним, The Elder Scrolls Online — одна из игр, которая заявлена к демонстрации на Developer_Direct. Помимо нее, обещают расширенные геймплейные демонстрации Minecraft Legends, Redfall и Forza Motorsport. В рамках того же мероприятия можно ждать и сюрпризы для Game Pass.