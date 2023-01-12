. Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter
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Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter

Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в TwitterNYT: соцсеть Twitter начала рассматривать возможность продажи никнеймов пользователям

Социальная сеть Twitter рассматривает возможность запуска продаж пользователям псевдонимов для названия их учетных записей. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT) от источников, близких к компании.

По данным издания, в компании начали обсуждать возможность проведения онлайн-аукционов, на которых люди смогут претендовать на определенные никнеймы. Этот шаг должен помочь увеличить доходы Twitter.

Отмечается, что разговоры о продаже пользователям соцсети псевдонимов ведутся в компании с декабря.

Собеседники газеты добавили, что пока остается неясным, будет ли Twitter развивать идею с аукционами и затронет ли это все имена пользователей или только часть.

В октябре 2022 года стало известно, что в мессенджере Telegram начали торговать именами пользователей. Список самых дорогих никнеймов возглавил @news, его продали за 1,8 миллиона долларов (около 113 миллионов рублей).

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По материалам: lenta.ru

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