. Стоит ли бояться пятницу 13-того: что нельзя делать 13 января 2023 года

Многих пугает число 13 не говоря уже о таком словосочетании, как “пятница, 13-е”. С давних времен существует много мифов и легенд, связанных с этой опасной датой. Поэтому неудивительно, что во многих странах и культурах люди уверены в том, что пятница, 13-е принесет одни неприятности и неудачи. Однако астролог Инна Любимова считает, что никакой опасности в этом числе нет.

Поверья и статистика

Во многих древних культурах можно отыскать упоминания о том, что число 13 является плохим. Так, на Тайной Вечере за столом присутствовало 13 человек, одним из которых оказался Иуда, предавший Иисуса Христа. Со временем установка о том, что число 13 несет в себе негатив начала активно распространяться. Считалось, что за праздничным столом не должно сидеть 13 человек.





У огородников и садоводов свои мифы, они ничего не сажают 13-го числа, так как знают, что культура не прорастет и уж точно не принесет урожай. Сейчас большинство врачей стараются переносить операции с 13-го числа на другое, так как верят, что что-то может пойти не так.

Как бы люди не боялись это число, недавно ученым из Нидерландов удалось доказать, что на самом деле 13 числа такие же обычные, как и другие, присутствующие в календаре. Они проанализировали все события, которые за последние 20 лет происходили в пятницу, 13 и поняли, что этот день абсолютно безопасный.

Пятница, 13-е: что нельзя делать в этот день в 2023 году

В пятницу, 13-го всегда быть внимательными к знакам со стороны. Так, магия этого дня может подсказывать человеку, как поступить в решении важных проблем.

В этот день нельзя:

упускать те возможности, которые подбрасывает вам Судьба, не бойтесь закрыть двери в прошлое, чтобы смело двигаться навстречу настоящему;

сосредотачиваться на важных делах, перенесите их по возможности на другой день, а пятницу, 13-е посвятите заботе о себе;





начинать новые дела и бизнес-проекты, так как вряд ли они увенчаются успехом в будущем;

паниковать, впадать в депрессию, грустить, это только привлечет в вашу жизнь дополнительные проблемы;

стричь волосы и делать маникюр;

давать и брать деньги в долг, так как финансовые средства накапливают в себе негативную энергетику.

И не забывайте о том, что абсолютно любой день может быть как катастрофичным, так и невероятно позитивным. Страх “пятницы, 13-го” — это всего лишь суеверие без каких-либо на то оснований.

Пятница 13-е в 2023 году

В 2023 году будет всего две пятницы, которые выпадают на 13-е число. Так, речь идет о пятнице, 13 января и пятнице, 13 октября.





13.01.2023

Первая пятница, 13-е в 2023 году совпала с празднование Старого Нового года и Щедрого вечера. Период с 13 на 14 января считается магическим, ведь в канун Нового года по старому стилю есть большая вероятность того, что ваши желания станут реальностью.

13.10.2023

Вторая пятница, 13 в 2023 году также выпадает на праздничный день. Так, вторую пятницу октября ежегодно принято отмечать День яйца. Считается, что в это время с яйцами следует быть максимально аккуратными.

Что касается нумерология, то цифра 3 обладает хорошей энергетикой. Также оно отвечает за самовыражение. Только позитивный настрой вам поможет справиться с любыми неприятностями.