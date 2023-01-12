. Subway захотели продать

WSJ: сеть Subway изучает возможности продажи бизнеса

Сеть ресторанов быстрого питания Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи бизнеса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, сеть хотят продать, но окончательное решение еще не принято. По предварительным оценкам, стоимость Subway может составлять 10 миллиардов долларов.

Компания никогда не выходила на биржу, сеть ресторанов она развивает по системе франчайзи. С момента основания в 1965 году Subway принадлежит двум семьям — Фреда Де Люки и Питера Бака. По состоянию на 2021 год у компании работало около 37 тысяч точек в более чем 100 странах.

В 2021 году сооснователь Subway Питер Бак умер в возрасте 90 лет. Ставшую в будущем известной по всему миру сеть ресторанов быстрого питания основал в 1965 году 17-летний Фред Де Люка. Сумму в размере тысячи долларов, необходимую для открытия первой закусочной под названием Pete's Subway Submarines, одолжил ему именно Питер Бак, который был отцом друга Фреда.