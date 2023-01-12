. Татьяна Голикова: МРОТ в новых регионах с 1 января такой же, как и в других субъектах РФ
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Татьяна Голикова: МРОТ в новых регионах с 1 января такой же, как и в других субъектах РФ

Татьяна Голикова: МРОТ в новых регионах с 1 января такой же, как и в других субъектах РФ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

МРОТ вводится на территории новых регионах впервые. Как уточнила вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24", МРОТ составит 16 242 рубля.


Она также рассказала о величине прожиточного минимума в новых регионах.

"Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно", — заявила Голикова.

Она пояснила, что называет эти цифры, так как сравнивается показатель новых регионов с рядом находящимися Ростовской областью и Республикой Крым.

"Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей", — отметила Голикова.

Изменения предусмотрены и в оплате труда бюджетников.

"Введение минимального размера оплаты труда требует некоторого измененного подхода и к системам оплаты труда на новых территориях, по которым оплачиваются работники бюджетных организаций, это и учителя, и работники культуры, и образования. Поэтому принято решение — и есть соответствующее постановление правительства, что на всех четырех территориях должны быть приняты решения региональных властей о новой тарифной сетке", — сказала она.

Вице-премьер добавила, что новая тарифная сетка должна состоять из 25 разрядов, а уровень дифференциации между первым и последним разрядами должен составить 3,5 раза.


Напомним, что сегодня, 11 января, президент России Владимир Путин обсудил с кабмином меры социальной поддержки граждан в новых субъектах страны.

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По материалам: uposters.ru

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