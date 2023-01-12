. Традиции праздника Васильев вечер 13 января уходят корнями вглубь веков

Православная церковь отмечает 13 января праздник Васильева коляда, Васильев вечер. Существует ещё множество названий: Щедрый вечер, Маланья, Маланка, Васильевская ночь, Васильева кутья. Существовало поверье, что щедро накрытый стол в этот день обеспечит хозяину достаток на весь год. Среди обильного праздничного угощения обязательно присутствовали блюда из свинины.

История праздника Васильева коляда, Васильев вечер 13 января





Православные верующие праздновали 13 января Щедрый вечер или Васильев день. Этот день посвящён не только Старому Новому году, но и ещё одному событию, а вернее – человеку, Василию Великому из Кесарии Каппадокийской. Он родился в христианской семье и получил достойное образование. Жил отшельником, в свободное время познавал Бога. Он смог создать два монастыря, а позже стал епископом Кесарии Каппадокийской. Спустя 8 лет Василий Великий умер, как раз в первый день нового года по старому стилю.

За множественные заслуги перед простым народом Василий Великий заслужил уважение. На его похоронах присутствовали не только христиане, но и язычники. Православная церковь установила праздник в его честь.

История жизни святой Мелании Младшей

Отец Мелании рано отдал её против воли замуж за богатого юношу Апиниана. Девушка уговаривала супруга жить в непорочности, но его родители настояли на рождении детей, которые продолжат их род. Первой у Мелании родилась дочь, которая умерла через несколько лет после рождения. Вторым ребёнком был мальчик, он умер сразу после родов. После случившегося горя Мелания тяжело заболела.

Супруг не мог смотреть на её страдания, пообещал Господу дать обет невинности в обмен на её выздоровление. Вскоре Мелания таинственным образом исцелилась, и Апиниан исполнил своё обещание.

Через несколько лет отец Мелании сильно заболел, он позвал дочь и попросил у неё прощения за свои поступки, просил молиться за него. После смерти отца Мелания с супругом продали своё имущество в Италии и переехали в Северную Африку. На деньги от продажи они помогали бедным и больным, также способствовали восстановлению церквей.

Позже Мелания вместе с супругом и матерью переезжают в Палестину. Предчувствуя свою смерть, Мелания едет в Вифлеем, где принимает участие в Рождественской службе. Умерла она 31 декабря, произнеся перед кончиной:

«Как угодно было Господу, так и сделалось».

Традиции и поверья праздника Васильева коляда, Васильев вечер 13 января

День Святой Мелании приобрело в народе называние Васильева коляда или Щедрый вечер. В этот день хозяйки готовят разнообразные угощения, от которых ломятся столы. Отсюда и пошла поговорка: «Как на Маланьину свадьбу».





Считалось, что щедрый стол обеспечит хозяевам благополучие и достаток на весь год. Гостей и соседей угощали пирогами и блюдами из свинины. Днём верующие посещали церковь, чтобы помолиться святой Мелании, а вечером организовывали шумные застолья.

Перед Старым Новым годом есть традиция устраивать щедрование. Этот ритуал состоит в обходе домов с песнями и получение от хозяев угощений.

Для того чтобы будущий урожай фруктов был хорошим, люди ровно в полночь отправлялись в сад и стряхивали с деревьев снег.

На Щедрый вечер было принято гадать. Незамужние девушки ворожили на суженого.

Как и в современном мире, в Щедрый вечер принято было колядовать. Но немного по-другому. Сейчас парни посевают только утром. А раньше было принято, чтобы ночью с 13 на 14 января девочки щедровали, тем самым изгоняя бесов из деревни, а уже утром ходили мальчики. И это неспроста. Наши предки считали, что в Новый год первым в дом должен войти парень. Тогда год будет благополучным. Если же первой войдет девушка, то беды не миновать.

Бытовало поверье, что в этот день ведьмы крадут месяц, чтобы люди не видели нечистую силу, которая разгуливает по улицам.

Также в этот день на рассвете хозяйки варили кашу. Вынимая чугунок из печи, приговаривали: «Приходите к нам в дом со своим добром». Потом смотрели, сколько каши в чугунке. Если он полный, то год будет удачным. Неполный сосуд каши предвещал потери. Если горшок треснул, то случится беда.

Многие люди считают 13 число несчастливым. Поэтому в этот день стараются не начинать новых дел, так как они могут оказаться неудачными.

Приметы и поверья на 13 января





Если ночью небо усыпано звёздами, то будет хороший урожай ягод.

Снег в этот день предвещает богатый урожай.

Если погода в этот день ясная и не морозная, то лето будет слякотным.

Иней на деревьях говорит о хорошем сборе мёда и урожае зерновых культур.

Обледенение на деревьях – к урожаю овощей.

Вьюга сулит урожай орехов.

Заболеть на Старый Новый год – плохой знак, недуг будет долго лечиться.

Сны, приснившиеся 13 января, обязательно сбудутся.

В этот день нельзя пересчитывать мелочь – быть беде.

Люди говорили, что как проведёшь этот год, так он и пройдёт.

Если же на Васильев день рождался ребенок, то говорили, что он всю жизнь будет жить в роскоши.

Чтобы уберечь домашнюю живность от болезней, обязательно на столе должно быть печенье в виде зверей.

Человек, рождённый 13 января, очень мудрый. В качестве талисмана ему подходит лазурит.