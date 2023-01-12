. Ушла из жизни известная супермодель Татьяна Патитц - причина смерти

Сегодня, 12 января скончалась популярная в свое время супермодель Татьяна Патитц. На момент смерти ей было 56 лет. Уже известна причина смерти.





Всемирно известная супермодель ушла из жизни, так как боролась с тяжелой болезнью последние годы своей жизни. Врачи диагностировали рак молочной железы. Трагическая новость уже потрясла всех любителей моды.

Татьяна Патитц обрела свою стартовую популярность благодаря фото-съемках для журнала Vogue. В том выпуске также принимали участие и другие мировые звезды, которые в будущем образовали так называемую большую шестерку.

Эти съемки сразу же приметил известный певец Джордж Майкл. Он позвал девушек сняться в своем музыкальном клипе Freedom! 90. Данный клип вышел в 1990 году и получил широкую известность, различные музыкальные награды и одобрение среди фанатов. Сейчас он уже считается культовым.





Близкие друзья Татьяны отмечают ее более закрытый образ жизни, по сравнению с ее коллегами по модельному бизнесу. Она жила в Калифорнии, поближе к природе. Крупные светские мероприятия посещать она не любила.





Карьера Татьяны стремительно росла, она получала огромные контракты. Но в один прекрасный день она решила уйти из модельного бизнеса. В 2004 году она стала матерью и полностью посвятила себя воспитанию сына.