. В Ангарске продолжается разыск мужчины, совершившего преступления в отношении троих детей
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В Ангарске продолжается разыск мужчины, совершившего преступления в отношении троих детей

В Ангарске продолжается разыск мужчины, совершившего преступления в отношении троих детей

В Ангарске продолжается розыск мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в отношении трех детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. СУ СК России по Иркутской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, связанных с совершением действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В ходе следствия специалисты составили описание внешности мужчины. Кроме того, имеется видеозапись с камер видеонаблюдения, где запечатлен подозреваемый. Составлен также рисованный портрет мужчины.

Приметы: на вид 40—45 лет, рост около 175—180 сантиметров, телосложение среднее, кавказский тип лица, короткие седые волосы с лобными залысинами, густые черные брови. Был одет в темную куртку, темные брюки, светлую рубашку.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, просят сообщить в дежурную часть полиции по номеру 02 (102 — с мобильного телефона). Обратиться можно также в сообщество Следственного управления СК России по Иркутской области в социальной сети «ВКонтакте».




Видео предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Иркутской области
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По материалам: irk

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