. В Белом доме уверены, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке

В Белом доме уверены, что секретные документы попали в офис и дом президента США Джо Байдена непреднамеренно и по ошибке. Сам президент готов сотрудничать со специальным прокурором, цитирует РИА «Новости» заявление администрации.

Как ранее сообщалось, В США разгорелся скандал из-за обнаружения в офисе Байдена в Вашингтоне секретных документов. Кроме того, еще один комплект обнаружен в доме президента в Уилмингтоне. Спецсоветник Белого дома Ричард Саубер также рассказал, что юристы Байдена обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности. По его словам, документы были найдены в кладовом помещении гаража резиденции.

Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил спецпрокурора для расследования ситуации. По его словам, спецпрокурор определит, «имело ли место нарушение закона со стороны лица или ведомства» в связи с обнаруженными документами.

Между тем, Госдепартаменте США заявили о своей готовности содействовать минюсту в расследовании скандала.