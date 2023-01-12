. В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста

Чеченский министр Дудаев высказался об отказе лишить Меладзе звания народного артиста

Информацию об отказе лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни опровергли. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался на эту тему в своем Telegram-канале.

Ранее издание «Подъем» сообщило, что в Министерстве культуры Чеченской Республики прокомментировали скандал вокруг исполнителя. Там якобы заявили, что Меладзе имеет право выступать против боевых действий, поэтому вопрос о лишении его звания не рассматривается.

Министр Дудаев, в свою очередь, подчеркнул, что «ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона, не говорили». Он отметил, что частную беседу с рядовым специалистом Министерства выдали за официальную позицию республики.

В сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.

Действия Меладзе осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал лишить певца всех имеющихся у него званий, заявив, что тот «сидит на двух стульях». В свою очередь сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России.