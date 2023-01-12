В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста
Информацию об отказе лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни опровергли. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался на эту тему в своем Telegram-канале.
Ранее издание «Подъем» сообщило, что в Министерстве культуры Чеченской Республики прокомментировали скандал вокруг исполнителя. Там якобы заявили, что Меладзе имеет право выступать против боевых действий, поэтому вопрос о лишении его звания не рассматривается.
Министр Дудаев, в свою очередь, подчеркнул, что «ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона, не говорили». Он отметил, что частную беседу с рядовым специалистом Министерства выдали за официальную позицию республики.
В сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.
Действия Меладзе осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал лишить певца всех имеющихся у него званий, заявив, что тот «сидит на двух стульях». В свою очередь сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России.